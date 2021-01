A “Italia’s got talent” li vogliamo bravi e un po’ folli (come noi)

21 Gennaio 2021 | 7:48 di Stefania Zizzari

Lo studio è il Teatro 5, il più grande di Cinecittà, a Roma. È qui che prendono vita le otto nuove puntate (sette di audizioni, più la finale live) di “Italia’s got talent”, lo show prodotto da Freemantle, in onda da mercoledì 27 gennaio su Tv8.

La prima cosa che colpisce entrando nello studio è il profumo di alcol nell’aria. Superfici disinfettate in continuazione, gel igienizzanti per le mani disseminati ovunque... le regole da rispettare per la sicurezza sono stringenti. Seduti al tavolo della giuria, e pronti con la mano sul “buzz” (il pulsante), ci sono Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich, mentre la conduzione è ancora affidata a Lodovica Comello. I quattro giudici si rimettono all’opera per selezionare i concorrenti più straordinari d’Italia. Quest’anno si sono presentati in 3.200, tra cantanti, acrobati, comici… Ma c’è anche chi fa danzare gli addominali scolpiti e chi balla con le sopracciglia!

Joe Bastianich: «Passerei il turno ballando il tip tap...» C’è una categoria di talento che le piace di più?

«Quest’anno sono molto preso dai maghi e dai mentalisti». Come sono in questa edizione i suoi colleghi?

«Frank sta diventando più esigente, Federica è sempre più comunicativa e Mara dice sempre più parolacce (ride)». Ricorda la sua prima esibizione come musicista?

«Dieci anni fa, il mio primo concerto in Italia, a San Vito Lo Capo, in Sicilia: ero emozionato, impaurito e avevo tanta adrenalina». Con quale esibizione passerebbe il turno a “Italia’s got talent“?

«A parte la musica? Con un numero di tip tap. Ho preso lezioni, mi piace e sono piuttosto bravo». Con quale invece rischierebbe i fischi?

«Non riuscirei mai a fare il ventriloquo: troppo complicato». Cosa fa prima di salire su un palco?

«Bevo due bicchieri di vino e ringrazio Dio per l’opportunità di potermi esibire. Io sono drogato di palco, ma quando sono lì sono intimorito perché ho grande rispetto per il pubblico che è venuto a vedermi». Un momento speciale durante una sua esibizione?

«Ero qui in Italia, stavo facendo un concerto e tra il pubblico ho scorto un mio idolo: un cantante fantastico che era venuto a vedermi. Ma non faccio il nome». Cos’è per lei il talento?

«La capacità di trasmettere energia, passione ed emozioni a chi ti guarda, a prescindere da quello che fai». Come lo riconosce?

«Ti viene la pelle d’oca e ti batte forte il cuore per l’emozione».

Mara Maionchi: «Il mio talento? Giocare a burraco» Cosa la diverte di più di questo show?

«Vedo tante persone, quasi sempre non professionisti, che fanno cose che io mai penserei neanche lontanamente di poter fare». C’è una caratteristica di ognuno dei suoi colleghi che invidia?

«Le battute di Frank così veloci, appropriate e precise. Di Federica invidio la bellezza, la statura, la bella faccia, la giovinezza... invidio quasi tutto (ride). Dell’“americano” invidio il fatto che canta e suona, cosa che non sono mai stata capace di fare». Ricorda il primo “no” che ha detto nella sua vita professionale di discografica?

«Certo! Quello a Biagio Antonacci. Ormai siamo diventati amici e ci ridiamo su, ma allora gli dissi di no e poi lui ha avuto una trionfale carriera alla faccia mia!». Con quale esibizione passerebbe il turno a “Italia’s got talent”?

«Con un balletto». Di che tipo?

«Di qualsiasi tipo: mi piace molto ballare anche se per ovvi motivi sono un po’ impedita: il ginocchio, l’età, il fiato...». Con quale esibizione rischierebbe il lancio dei pomodori?

«Cantando. E non arriverebbero mica solo i pomodori ma anche verze, lattuga, verdura mista...». Non ci ha mai provato?

«Impossibile. Quando uno nasce stonato come lo sono io poi difficilmente recupera». Cosa fa prima di salire su un palco?

«Spero sempre di non arrabbiarmi e di non dire parolacce. Ma poi non accade mai... (ride)». Perché?

«Quando vado in crisi o anche nei momenti di difficoltà la parolaccia mi viene più facile. È liberatoria». Cos’è il talento?

«Il dono che una persona ha avuto. Ma se non lo si coltiva, il talento si esaurisce». Lei l’ha riconosciuto spesso nella sua vita professionale il talento?

«Qualche volta l’ho riconosciuto, e qualche volta l’ho riconosciuto ma non sono stata capace di lavorarlo». Ha delle passioni che sfociano nel talento?

«Sì, giocare a burraco per esempio. Mi piace tanto e me la cavo pure bene!».



Federica Pellegrini: «Quanto mi piacerebbe saper cantare bene!» Cosa la diverte di più nel fare la giudice a “Italia’s got talent“?

«Che non sai mai cosa stai per vedere sul palco. A volte si presentano persone seriosissime che poi fanno cose assurde». Una capacità che invidia a ognuno dei suoi colleghi?

«Mara e Frank sanno far ridere: è una cosa che mi piace tanto. A Joe invidio il fatto che sappia suonare e cantare». Ricorda la sua prima gara importante?

«Era il 2003, un Campionato italiano assoluto. Ero una ragazzina, avevo l’adrenalina a mille e al momento della vittoria ero emozionatissima perché non se lo aspettava nessuno. Lì è cominciato tutto, poi non mi sono più fermata». Con quale esibizione passerebbe il turno?

«È difficile... Non si può montare una vasca sul palco (ride)?». Direi di no...

«Allora forse mi butterei sulla danza, dal momento che con il canto sono negata». Quale talento vorrebbe avere?

«Il canto, appunto. Mi piacerebbe tanto ma non ci arrivo proprio. Ho anche chiesto a Mara se secondo lei posso migliorare prendendo delle lezioni ma mi ha scoraggiata (ride)!». Gli attimi prima di una gara cosa fa?

«Ho quasi sempre le cuffiette con la musica per darmi la carica». La cosa più strana che le è successa durante una gara?

«I primissimi modelli dei costumi gommati si rompevano: tante ragazze sono uscite dall’acqua coprendosi con le mani perché in virata si strappava la cucitura sul sedere, che era solo incollata. È capitato anche a me, mi sono fatta lanciare un asciugamano per uscire dalla vasca». Come si riconosce il talento?

«È abbastanza riconoscibile. Anch’io che non sono una tecnica, se un cantante ha talento me ne accorgo, è come uno schema che viene rotto: c’è la normalità e poi c’è quello che va oltre, che è il talento». I suoi prossimi impegni?

«Mi sto allenando per le Olimpiadi, ma le date non sono ancora state ufficializzate». Cosa vuol dire «mi alleno» per una campionessa olimpionica?

«Tutta la mia giornata gira intorno al nuoto: sono in vasca per tre ore al mattino e tre ore al pomeriggio».

Frank Matano: «Vorrei fare un numero di magia» Che genere di esibizione preferisce?

«Quella di chi fa cose assurde in maniera seria». Qual è un talento che invidia a ciascuno dei suoi colleghi giudici?

«A Federica, ovviamente, il saper nuotare come un pesce. Io mi tengo a galla ma non sono così bravo. A Joe invidio il fatto che quando beviamo un bicchiere di vino lui sappia dirti tutto di quel vino: è una materia in cui è ferratissimo. E a Mara il talento di riuscire sempre a dire la verità». La prima volta che si è esibito su un palco?

«Avevo 19 anni, era un concorso di bellezza in provincia di Caserta: le ragazze sfilavano e io ero in mezzo a loro. Avevo paurissima, ho fatto uno sketch terribile e nessuno rideva. È stato un incubo». Con quale esibizione riuscirebbe a passare il turno a “Italia’s got talent”?

«Con un’esibizione comica». Troppo facile...

«Allora con un numero di magia comico». Con quale esibizione invece rischierebbe il lancio dei pomodori?

«Ballando. Mi piace tanto ma non sono coordinato». Quale talento non ha e invece vorrebbe avere?

«Vorrei saper imitare bene. Mi fa impressione il fatto che gli imitatori ti ascoltano 10 minuti e poi sono in grado di riprodurre la tua voce». L’imprevisto più strano che le è successo su un palco?

«Stavo facendo uno spettacolo in Sardegna, a Oristano, in una sala con circa mille persone. Ho preso in giro bonariamente un signore per i suoi pantaloni stretti. Ho continuato a parlare poi dopo cinque minuti lui ci ha ripensato, se l’è presa e mi ha interrotto protestando. E la moglie mi urlava: “Non puoi criticare mio marito!”. Abbiamo avuto questa discussione davanti a tutti, io sul palco loro in platea: è stato molto imbarazzante». Cosa è il talento?

«La capacità di fare qualcosa di spettacolare con grande naturalezza».

Lodovica Comello: «E io conduco lo show» Cosa la diverte di più?

«Il “lavoro sporco” lo fanno i giudici, sulle loro spalle grava il destino dei concorrenti. A me tocca la parte più divertente e leggera: conoscerli, percepirne l’emozione e godermi le loro esibizioni». Come sono i quattro giudici?

«Frank, al sesto anno, è l’“anziano” della giuria. Il che è tutto dire... Quest’anno lui guida il tavolo, si diverte, è rilassato e perfettamente nel ruolo. Mara è nel suo posto nel mondo. Sembra che questo programma sia stato creato per lei, perché si diverte come una matta. Federica è la riflessiva del gruppo. Joe è un giudice che si pone tanti interrogativi, è il più severo di tutti». Un talento che invidia a ciascuno di loro?

«A Joe lo spirito imprenditoriale, perché io sono caotica e disorganizzata. A Federica lo stacco di coscia, a Mara l’esperienza e i suoi irresistibili aneddoti, a Frank la battuta pronta». Con quale esibizione passerebbe il turno a “Italia’s got talent“?

«Con una performance di musical: cantando, ballando e recitando». Con quale numero rischierebbe invece i fischi?

«Con uno di magia: non so mentire e mi si leggerebbe sulla faccia il trucco». La cosa più strana che le è successa sul un palco?

«Avevo 17 anni e partecipavo a un concorso canoro in una sagra di paese. E proprio mentre sto cantando “Luce” di Elisa, che succede? Blackout totale: tutto il paese al buio. Un imbarazzo assoluto... (ride)». Quando capisce che un concorrente ha talento?

«Quando il pubblico si ammutolisce, i giudici rimangono a bocca aperta e la magia riempie il teatro».



Previous

Next