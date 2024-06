“Agents of Mistery”, sei detective in fuga (per finta)

Il nuovo reality coreano di Netflix è una rocambolesca escape room Giulia Ausani







Sei investigatori del paranormale sono pronti a esplorare edifici infestati per scoprire cosa si nasconde dietro sinistri scricchiolii e fenomeni inspiegabili. Ma è tutta finzione: “Agents of mystery”, serie sudcoreana di Netflix disponibile a partire dal 18 giugno, è un reality.

I sei protagonisti, provenienti dal mondo dello spettacolo e molto famosi in patria, si improvvisano detective per partecipare a una gigantesca “escape room” (un “gioco di fuga dal vivo” in cui i partecipanti devono risolvere enigmi per uscire da una stanza chiusa).

I nostri malcapitati eroi ed eroine dovranno quindi esplorare magazzini, sale di comando, laboratori e altri set curati fino al minimo dettaglio. La regola è una sola: riuscire a ottenere la libertà in sole sei ore di gioco.