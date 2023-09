“X Factor 2023”: «Al centro ritorna la musica»

Le scuse di Morgan e tutte le dichiarazioni dei giudici alla ricerca del talento: il 14 settembre riparte il talent show di Sky Uno Giulia Ciavarelli







«La musica torna al centro» è il claim della nuova edizione di "X Factor", il programma in onda su Sky Uno da giovedì 14 settembre, che si ripropone di scoprire nuovi talenti «la nostra missione è trovare dei "diamanti grezzi" e trasformarli in veri artisti» esordisce Antonella D'Errico, Executive Vice President Content di Sky Italia.

È proprio lei che comincia, sin dai primi minuti, ad affrontare "l'elefante nella stanza" ovvero il caso Morgan che, nelle precedenti settimane, si era scagliato contro il pubblico di un suo concerto pronunciando frasi omofobe che non sono di certo passate indifferenti.

«Chiariamo subito: Morgan si è ampiamente scusato e devolverà metà del suo cachet all'associazione Casa Arcobaleno, associazione che accoglie le persone che dopo aver fatto coming out vengono rifiutati dalle famiglie» spiega. Interviene anche Morgan, che si ripromette di non parlare più della questione fino alla fine del programma: «Le parole sono molto importanti, e io ci credo. Per questo ho voluto fare un gesto concreto. Le parole possono ferire ed essere delle armi pesanti, ho voluto dare concretezza alle mie scuse» aggiunge.

«Quel concerto è stato davvero straordinario, chi non l'ha vissuto si è sentito offeso da questa estrapolazione. Se vogliamo parlare di ciò che ha generato, oltre alla donazione, a livello di dibattito è stata un'occasione per trasformare un errore in un momento in cui si può discutere di questo argomento» ha concluso l'artista.

Le dichiarazioni dei giudici

Dopo aver messo da parte la questione, almeno per ora, si parte con la ricerca del talento e ogni giudice ricerca qualcosa di diverso e originale: «Cerchiamo artisti che portino qualcosa, che non si interessano di quello che funziona, delle visualizzazioni. Non ci interessano i cloni, altrimenti ci si annoia. Cerchiamo gente disposta anche a sbagliare davanti a tutti» esordisce Ambra Angiolini, unica donna seduta al tavolo dei giudici.

Fedez, uno dei veterani della trasmissione, palesa un cambiamento nel lavoro che si fa sui talenti scelti: «Nella ricerca di progetti che, in qualche modo, avessero ancora bisogno di una connotazione specifica, di un indirizzo da prendere, credo comporti per tutti noi un lavoro più approfondito. Un lavoro ulteriore che non era mai stato fatto prima».

«Il nostro ruolo» interviene Dargen D'Amico «è quello di intrattenitori dei ragazzi nei tempi difficili. Devono decidere se fare questo mestiere nella vita, e spesso è una scelta dalla quale non si torna indietro».

Morgan, che torna dopo nove anni, non crede che in televisione ci sia la musica ma a volte i due mondi possono coincidere: «Bisogna veramente impegnarsi per farlo, perché la musica vive in un luogo diverso da quello della televisione. Non cerco un fenomeno passeggero ma qualcuno che abbia qualcosa da dire, un artista con cuore, cervello e cultura» ammette.

Grande assente Francesca Michielin, che si è presa ancora qualche giorno di riposo dopo l'operazione affrontata nelle ultime settimane. La conduttrice tornerà in onda dal 26 ottobre, quando partiranno i live del programma: giovedì 14 settembre, però, ci saranno le tradizionali Audition, per poi proseguire con i Bootcamp e gli Home Visit dove scopriremo i dodici concorrenti che proseguiranno il percorso nel programma.