Alessandra Celentano: «Con Maria ho litigato una sola volta in 19 anni»

È l’insegnante di ballo più amata (e discussa) della scuola di "Amici" su Canale 5 Barbara Mosconi







Signora Celentano, ancora lei!

«Eh già, sono quasi vent’anni, per la precisione 19. Sono ad “Amici” fin dalla terza edizione».

La scuola di “Amici” non è la stessa se non c’è la Celentano.

«Non rinnego il valore che so di avere ma, come ripeto spesso, mi hanno cresciuta con una frase geniale e veritiera: “I cimiteri sono pieni di gente indispensabile”. Chiunque può essere sostituito».

Lei, però, non è stata mai sostituita.

«Finora non se n’è mai parlato».

Ha un contratto annuale o, a questo punto, è a tempo indeterminato?

«Annuale come tutti quanti, non ho il posto fisso, anzi la “sedia fissa”. Anche se mi piace molto questa sedia».

Che cosa fa da maggio a settembre, quando non è in onda?

«Lavoro sempre, o con il teatro o con creazioni nuove, non sto con le mani in mano. A parte una vacanza, ma non mi sposto, il vero riposo è stare a casa con i miei quattro “figli pelosi” (i suoi cani, ndr) girando a piedi nudi».

Con Maria De Filippi vi vedete fuori dalla tv?

«Succede, anche per qualche Capodanno, ma passiamo talmente tanto tempo insieme che non abbiamo l’impellenza di vederci pure a cena».

È vero che avete litigato solo una volta?

«Non ricordo neanche perché ci fosse quella situazione di tensione, quando si lavora ci sono divergenze o incomprensioni, però io sono per i chiarimenti. Se c’è stima reciproca sai che si può sbagliare, l’importante è farlo in buona fede».

Un solo episodio in quasi vent’anni è un record.

«Sarebbe strano se non succedesse: per me Maria è “il grande capo” e rimarrà sempre il mio capo. Per quanto abbiamo un bellissimo rapporto, ridiamo e scherziamo, cerco di non oltrepassare mai il limite. Lo stesso che pretendo io dagli altri».

Ogni anno che passa molti dicono che lei è diventata più buona, ma poi lei li smentisce sempre.

«Esatto. Siamo in partenza e sto studiando bene i ragazzi, i miei compiti non solo servono a loro per imparare a crescere, ma anche a me per capire dove possono arrivare. C’è un’evoluzione di pretese e di durezza».

Quindi più si procede più diventa “cattiva”?

«Più si va avanti, più si pretende, è sempre lo stesso processo ogni anno. C’è anche da dire che non mi comporto allo stesso modo di fronte a tutti i ragazzi. Non per simpatie o antipatie, ma se un allievo si impegna sempre e una volta sbaglia, lascio correre».

Con alcuni colleghi, come l’altro maestro di ballo Raimondo Todaro, i litigi sono frequenti.

«A livello professionale io e lui ci scontriamo su tutto: io preferirei scaldarmi meno, ma credo che sia dovuto all’amore per il nostro lavoro e per i ragazzi. A livello personale, invece, siamo completamente diversi ma ridiamo e scherziamo insieme».

Con Emanuel Lo, esperto di hip hop, sembra andare più d’accordo.

«Di Emanuel mi piace la pacatezza nel modo di parlare e di essere, ma sto notando che con il passare del tempo anche lui la sta perdendo».

Il “metodo Celentano” funziona?

«La maggior parte dei miei ex allievi, anzi direi un buon 99 percento, lavora in grandi compagnie o come solista».

È orgogliosa di loro?

«C’è da dire che “Amici” ti dà delle opportunità in più, sia a livello di apprendimento sia di possibilità lavorative. E pure a livello umano: nella convivenza con gli altri ci sono crescita e maturazione».

Rimane in contatto con gli ex allievi?

«Tendo a non avere contatti personali con loro, se li incontro parliamo, abbiamo un buon rapporto, ma con pochissimi scambio i numeri di telefono. Anche dopo dieci anni mi danno ancora del “lei”. La ballerina Anbeta è una delle poche eccezioni».

Qualcuno se lo sogna di notte?

«No! Anche perché faccio fatica a dormire e quel poco che dormo non penso certo ai miei allievi».

In una recente intervista a “Belve” su Rai2 ha dichiarato di non avere una relazione sentimentale da 13 anni.

«Non è una scelta... io non mi sono mai accontentata, figurarsi se mi accontento a 56 anni! Sono molto difficile, sia dal punto di vista fisico sia della personalità, sono stata abituata bene e sono anche troppo seria».

Si è pentita di questa confessione?

«Molta gente non ha il coraggio di dire certe cose, io me ne frego. Alcuni hanno commentato: “È così acida perché non fa l’amore”. Lo trovo di una pochezza infinita».

Però Maria De Filippi dice che lei ha un fidanzato. Conferma o smentisce?

«Quando vede che mi trucco di più o mi metto vestitini particolari pensa: “Non è che questa si è trovata qualcuno?”. Io la lascio nel dubbio».

Lo stesso stupore lo ha suscitato quando ha ballato in trasmissione con Cristiano Malgioglio.

«Adoro Malgioglio e gli ho messo una gamba sulle spalle per giocare. La gente si meraviglia delle mie esibizioni, invece dovrei essere io a stupirmi che si stupiscano: ero una ballerina versatile, non sono una falsa modesta, ho un curriculum importante e di certo non ho bisogno di esibirlo».