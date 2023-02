Alfonso Signorini: «La mia vita mi piace così, intensa e piena di passioni»

Oltre a condurre il "Grande Fratello Vip", dirige “Chi” e opere liriche, suona il piano, viaggia, fa sport Giusy Cascio







“Ma come fa a far tutto?” è il titolo del film con Sarah Jessica Parker, donna in carriera che deve conciliare lavoro e famiglia. La domanda si presta bene anche come incipit dell’intervista con Alfonso Signorini, vulcanico conduttore del “Grande Fratello Vip”, direttore di “Chi” e uomo dai mille interessi: musica, montagna, sport, scrittura, regia...

Alfonso, si confidi: come ci riesce?

«Ho tre ingredienti fondamentali: la salute (se il destino non ci mette lo zampino), la curiosità con cui coltivo le mie passioni e il sonno. Sono fortunato, mi basta dormire poco per svegliarmi pieno di energie».

Quante ore?

«Quattro. Vado a letto all’una e mezzo e mi alzo alle 5.30. Quando gli altri iniziano la loro giornata, verso le 8-9, ho già alle spalle tre ore di lavoro».

Ha un’agenda elettronica per tenere d’occhio i suoi appuntamenti quotidiani?

«Ho un’agenda mentale, infatti combino disastri. La segretaria del giornale, Claudia, è una santa, perché se dimentico di aver fissato un pranzo con qualcuno sgrido lei ma è colpa mia».

Anticipa alla sua redazione qualche chicca sullo show?

«No, i miei giornalisti le notizie se le cercano da soli. Per esempio: devono intervistare Giulia Salemi (l’inviata dei social dello show, ndr)? Io non li favorisco in alcun modo».

I suoi giornalisti commentano le puntate insieme con lei?

«Mai, lo detesto. Cosa direbbero? “Sei stato bello”, “Sei stato bravo”. Ci sono già troppi adulatori in giro».

Quante riunioni fa al giorno, tra quelle con gli autori dello show e quelle al giornale?

«In media quattro o cinque».

Chiusura di “Chi” e diretta del “GF Vip” sono in giorni diversi, c’è da augurarsi.

«La vita è sempre complicata. Lunedì chiudo il giornale entro le 20, mezz’ora dopo faccio il punto a Cinecittà con gli autori sulla scaletta e poi vado in diretta. A braccio e senza gobbo, come piace a me».

Prima della diretta mangia?

«Sempre. Qualcosa di leggero. Due cosce di pollo o un filetto di pesce con un contorno di verdure».

Vista la durata del programma, ha affittato casa a Roma?

«No. Quando ho due puntate il lunedì e il giovedì, come nella settimana di Sanremo e in quelle a venire, sto in hotel. Se invece ne ho solo una, parto da Milano in treno il lunedì mattina per essere a Roma alle 13. Finita la trasmissione, mi riportano a Milano in auto nella notte e per le 6 del martedì sono a casa. Devo tornare dal mio gatto, Teo. Se sto via troppo a lungo lui per vendicarsi mi ignora (ride)».

In treno il lunedì mattina cosa fa?

«Scrivo l’editoriale di “Chi” e rispondo alle lettere. Mangio il pranzo preparato a casa, riso con dei carciofi o al pomodoro che mi faccio scaldare nel microonde del Frecciarossa, leggo un libro. Ora ho tra le mani “Poesie da spiaggia”, un regalo del mio amico Jovanotti».

Intanto scrive qualcosa di suo?

«Sono a tre quarti del mio nuovo romanzo per Mondadori sull’amore tra Abelardo ed Eloisa».

Le idee per il programma come le vengono?

«Quando sono davanti allo specchio al mattino, sempre mentre mi lavo i denti: non so perché ma è un momento magico, molto produttivo».

Per fare la sua vita ci vuole un fisico bestiale. Si allena?

«Ogni mattina 45 minuti di attività cardio come corsa, cyclette e ogni sera altri 40 di pesi e addominali. Quando sono a Roma ho un personal trainer. Uno stile di vita militaresco».

Altre abitudini irrinunciabili?

«Studiare il pianoforte due ore al giorno, dal lunedì al sabato, con un maestro. Suono anche i pomeriggi dello show, ho un piano in camerino».

E i viaggi? Una volta la si vede in montagna a Cortina, un’altra a New York, pochi giorni fa è stato a Sofia...

«Vado in montagna per rigenerarmi durante le Feste e ogni volta che “mi chiama”, quando sento di aver bisogno di aria pura, dei miei panorami e delle mie camminate. In Bulgaria, invece, ho trovato l’ambientazione perfetta per la “Medea” di Luigi Cherubini, l’opera di cui curerò la regia dal 18 al 22 agosto. La faccio quest’anno, per celebrare il centenario della nascita di Maria Callas che è stata una grande Medea, al Teatro alla Scala di Milano e nel film di Pier Paolo Pasolini. Quanto a New York, ci vado spesso per lo shopping. Ho appena preso una tuta stupenda che non c’è ancora in Italia».

Trova addirittura il tempo per i saldi?

«Certo. Il miglior affare che ho fatto quest’anno è stato un giaccone con il 60 percento di sconto».

Ama l’abbigliamento sportivo, al punto che prima di iniziare questo “GF Vip” aveva detto: «Mi vedrete con un look più disinvolto». Poi però è tornato a mettersi la cravatta. Ci ha ripensato?

«Mi ha telefonato Silvio Berlusconi, perché in prima serata su Canale 5 bisogna essere istituzionali ed eleganti: “Bravo che non ti fai crescere la barba, ma rimettiti la cravatta!”».

Davvero?

«Sì, Berlusconi è come un padre per me. Mi ha anche mandato in camerino una marea di cravatte bellissime. Come potevo dirgli di no? Aveva ragione lui, che la televisione la sa fare».

Promosso, dunque. A questo punto condurrà anche la prossima edizione del “Grande Fratello Vip”, sempre in giacca e cravatta?

«Confermo, lo farò. Anche se più di uno ultimamente ha insinuato il contrario. Lasciamoli divertire...»