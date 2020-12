“All Together Now”: il vincitore è Kam “Eki” Cahayadi

13 Dicembre 2020 | 11:14 di Lorenzo Di Palma

Dopo una sfida finale con la giovane Dalila Cavalera di Nardò, vinta conquistando tutto “il Muro” cantando Tappeto di fragole dei Modà, Kam “Eki” Cahayadi si è aggiudicato la vittoria della terza edizione di All Together Now, il talent musicale condotto da Michelle Hunziker su Canale 5, sabato 15 dicembre, con la partecipazione dei quattro giudici: Francesco Renga, J-Ax, Rita Pavone e Anna Tatangelo.

Kam “Eki” Cahayadi, che ha vinto il montepremi di 50mila euro, è nato a Giacarta (Indonesia) 33 anni fa in una famiglia numerosa. In Italia, a Milano, Eki si è fatto conoscere prima grazie al suo canale YouTube, ma si esibisce spesso per strada davanti al Duomo. È un grande fan di Michael Jackson.

Alla proclamazione Eki si è lasciato andare in un pianto liberatorio che ha cpinvolto anche J-Ax e Rita Pavone. Suoi avversari nella finalissima di All Together Now sono stati: Dalila Cavalera (23 anni di Nardò, Lecce), Silvia Rita Iannone (21 anni di Corato, Bari), Domenico Iervolino (23 anni di Ottaviano, Napoli), Antonio Marino (38 anni, di Napoli), Alessio Selvaggio (25 anni, di Palermo) e Savio Vurchio (52 anni di Andria).