“All Together Now – La Supersfida”: chi è la vincitrice Daria Biancardi

Tutto quello che c'è da sapere sulla "campionessa" di "All Together Now"

15 Luglio 2020 | 11:50 di Giulio Pasqui

Daria Biancardi si è aggiudicata il titolo di «campionessa dei migliori» a "All Together Now - La Supersfida", ovvero la puntata speciale del talent di Canale 5 durante la quale si sono esibiti i sedici migliori concorrenti della prima e della seconda edizione. Durante il match finale la sfida è stata contro Veronica Liberati, "Listen" contro "Caruso": il muro umano, con 53 punti, ha decretato la sua vittoria nonostante un calo di voce dovuto a un'edema alle corde vocali. La cantante si è così aggiudicata un premio messo in palio da R101, la radio ufficiale del programma. «Con la tua voce puoi fare tutto, puoi anche vincere le elezioni e cambiare l'Italia. Ah, no, perché non stai su Facebook...», ha scherzato J-Ax con lei.

Gli altri concorrenti della Supersfida erano Gregorio Rega (il vincitore della prima edizione), Federica Bensi, Daria Biancardi, Samantha Discolpa, Dennis Fantina, Veronica Liberati, Rosy Messina, Carlo Paradisone, Sonia Mosca (la vincitrice sella seconda edizione), Enrico Bernardo, Arianna Cleri, Gaia Di Fusco, Rosetta Falzone, Nicola Gargaglia, Federico Martello e Domenico Prezioso.

Chi è Daria Biancardi?

42enne, palermitana, Daria Biancardi si definisce una cantante soul. La sua storia è sempre stata legata alla musica. All'età di 18 anni ha lasciato Palermo per New York, dove si è esibita all'Apollo Theater di Harlem. Nel 2014 ha partecipato a "The Voice of Italy", finendo nel team di Piero Pelù. Nel frattempo è diventata mamma di una bambina e ha lavorato come segretaria presso l'Istituto Mediterraneo per i Trapianti. Durante l'emergenza Coronavirus è tornata a fare la volontaria della Croce rossa.