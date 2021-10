“All together now”: Michelle Hunziker e i 4 super giudici

Conduce la quarta edizione del game show musicale che quest’anno destinerà al vincitore ben 100 mila euro! Michelle Hunziker Stefania Zizzari







Michelle Hunziker è pronta a partire con la quarta edizione di “All together now - La musica è cambiata”.

Michelle, cosa significa quel sottotitolo?

«Significa che siamo felici di annunciare che regaleremo al nostro vincitore ben 100 mila euro. Sono tanti soldi e possono dare una grande mano...».

Altre novità?

«La trasmissione non è un talent ma un game show musicale, nel quale i concorrenti non vengono per iniziare una carriera discografica ma per una voglia di riscatto nella vita e per portarsi a casa il premio. Quest’anno le regole del gioco si fanno “spietate”: ci saranno sfide difficilissime! E poi entreremo più in profondità nelle storie dei nostri concorrenti».

Qualcuna in particolare?

«Alcune sono così intense da far venire la pelle d’oca. Poi ci sono anche quelle più leggere e divertenti. Insomma, è un format ricco, gioioso, che fa venire voglia di cantare pure a casa».

La giuria è confermata.

«I nostri quattro giudici sono speciali: Francesco Renga, Anna Tatangelo, Rita Pavone e J-Ax. Una giuria così ce l’ho solo io: grandi artisti che si mettono a disposizione per cantare anche pezzi di altri colleghi. Ci saranno medley di Mina, di Battisti e un fantastico omaggio a Raffaella Carrà».

Il Muro di 100 esperti di musica è un altro protagonista.

«Sì, ci sono tante conferme e nuovi arrivi, tra cui Annalisa Minetti: talento della musica e dello sport».

E lei approfitterà dei giudici per duettare?

«Come no? Mi sono sbizzarrita: cantare non è il mio mestiere ma mi piace».

La vedremo con un nuovo taglio di capelli.

«Anni fa Raffaella Carrà mi disse: “Michelle, non cambiare il tuo look: la gente si identifica nella tua immagine”. E per 25 anni ho tenuto i miei capelli lunghi. A un certo punto però ho avuto voglia di cambiare, ma non ho stravolto niente: il taglio è quello, solo più corto».

I concorrenti che si esibiscono sono emozionati: lei cosa fa prima di salire su un palco?

«Ancora mi chiedo come si fa a controllare l’emozione: ho sempre la salivazione azzerata! Allora respiro profondamente e mi ripeto che la missione è intrattenere le persone: è una cosa bellissima e questo pensiero mi rasserena».

Se dovesse cantare davanti al Muro, che brano sceglierebbe?

«Una canzone di Mina: la amo».

Quale?

«Io canterei tutto il repertorio! E infatti ho chiesto ai giudici un bellissimo medley dei brani di Mina. Ovviamente mi sono infilata anch’io... (ride)».