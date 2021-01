Alvin non sarà l’inviato a “L’isola dei famosi”: ecco perché

22 Gennaio 2021 | 11:20 di Alessandro Alicandri

È ufficiale: Alvin non sarà nella squadra dell'Isola dei Famosi, il celebre reality in partenza su Canale 5 con la nuova conduzione di Ilary Blasi. Il motivo lo ha spiegato la mattina del 22 gennaio sui suoi social. Ecco cosa scrive:



"Gli anni in cui ho scelto di partecipare all'Isola, sono stati anni di grandi esperienze, non tutte belle e facili, ma che mi hanno fatto crescere molto. Sapere che avete gradito la mia presenza, laggiù in Honduras, è n grande soddisfazione, il telespettatore è il giudice finale, quindi: Missione Compiuta. Per come sono fatto e per arantire a me stesso il continuo entusiasmo che i contraddistingue, è arrivato però il momento di fare altre esperienze che mi gratifichino. Ciao a tutti e a presto. 3... 2... 1... LIBEROOOO".

Alvin ha preso parte alle edizioni del 2015, 2016 e nell'ultima del 2019. È uno dei nomi che ha più lasciato il segno nella storia del reality per la chiarezza delle sue spiegazioni, per la capacità di essere amichevole ma anche "arbitro" severo dei concorrenti, dando sempre il meglio in un contesto difficile come l'Honduras, luogo complesso non solo per chi vive l'isola, ma anche per chi lavora al programma.