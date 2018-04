«Amici 17»: le anticipazione del terzo Serale

21 Aprile 2018 | 13:52 di Daniele Ceccherini

La squadra Blu e la squadra Bianca sono pronte a sfidarsi nel terzo Serale di Amici 17, sabato 21 aprile, in diretta e in pria serata su Canale 5. Ospiti della serata saranno due primedonne della canzone italiana che duetteranno con le due squadre, ovvero Loredana Berté e Rita Pavone con Non sono una signora e Cuore. Inoltre, tra gli ospiti ci sarà anche Francesco Gabbani.

Per quanto riguarda i ragazzi, il più “attivo” sembra Zic, che non ha mai convinto il professor Carlo Di Francesco e pensa di rifarsi a spese di Einar, sfidandolo, ma su una sua canzone, l’inedito Capodanno.

Valentina, invece, “vittima” preferita della Celentano, si è infortunata nello scorso Serale, non ha avuto modo di preparare nessuna coreografia e solo poco prima della diretta il medico deciderà se potrà esibirsi o meno.

Tra gli altri allievi della squadra Bianca, Irama ha provato: Sceglimi (inedito), Voglio solo te (inedito), A te (Jovanotti), We don’t talk anymore (Charlie Puth ft Selena Gomez), Ti ho voluto bene veramente (Marco Mengoni), Io ho in mente te (Equipe 84). Emma: Havana (Camila Cabello), People help the people (Birdy), The power of love (Gabrielle Aplin). Zic: Sign of the times (Harry Styles), C’è tempo (Ivano Fossati), Bocca di rosa (Fabrizio De Andrè), Tutto il resto è noia (Franco Califano). Biondo: Fisico e Politico (Luca Carboni ft Fabri Fibra), Roof Garden (inedito), P.E.S (Club Dogo ft Giuliano Palma).

Nella squadra Blu, infine, Carmen proporrà: Nothing’s real but love (Rebecca Ferguson); Amore disperato (Nada), Nessuno mi può giudicare (Caterina Caselli), Hold my hand (Jess Glynne). Matteo: Il mondo (Jimmy Fontana), Zombie (Bad Wolves), Leave a light on (Tom Walker), Grande amore (Il Volo). Einar: Sailing (Rod Stewart), Notte prima degli esami (Antonello Venditti), Terra promessa (Eros Ramazzotti), Farfallina (Luca Carboni). Lauren invece ha pronte due coreografie di Garrison Singing in the rain e Sister Act. Bryan: la coregorafia di Bill Goodson Smooth e la coreografia di Alessandra Celentano su Albachiara di Vasco Rossi.