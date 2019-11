Amici 19: formata la nuova classe

Riparte il talent condotto da Maria De Filippi. Ammessi dieci cantanti e cinque ballerini. Giudizio “sospeso” per altri tre ragazzi

Foto: Amici 19: selfie di gruppo per i nuovi allievi - Credit: © Mediaset

16 Novembre 2019 | 17:00 di Lorenzo Di Palma

Dieci cantanti e cinque ballerini: la classe di Amici, il più longevo talent della televisione italiana arrivato alla diciannovesima edizione, è stata formata e la giostra può ripartire. Nel primo appuntamento del sabato pomeriggio il 16 novembre su Canale 5, come da tradizione consolidata, Maria De Filippi ha consegnato dopo le consuete prove ed esibizioni le tanto ambite felpe della scuola, ma prima ne ha presentato i “professori”, che quest’anno sono l’immancabile Rudy Zerbi ormai da un decennio dietro la cattedra, il riconfermato Stash e la “new entry” Anna Pettinelli che sostituisce Alex Britti, per il canto, e il riconfermato trio della scorsa edizione per il ballo: Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens.

Professori che hanno ammesso alla nuova classe di Amici 19 i cantanti: DevilA, Francesco, l’italo-brasiliana Gaia, Giulia, I Nico (unica band di questa edizione, almeno per ora), Jacopo, Martina, Michelangelo, Nyv e Stefano. Inoltre, per richiesta di Rudy Zerbi, che vuole risentirli e metterli alla prova sulla scrittura, sono per ora “sospesi” altri due cantanti, Skioffi e Gabriele, che si contenderanno l’ultima felpa nella prossima puntata.

Lo stesso farà Valentin, ballerino di danze latine (e campione internazionale), che però la maestra Celentano vuole far confrontare con una sua “scoperta”, un danzatore che gli altri professori non hanno ancora visto e che quindi “sfiderà” Valentin in un prossimo appuntamento. Sono invece già ammessi a pieno titolo nella classe di danza: Alioscia, Federico, Giorgia, Sofia e Talisa.

Eccoli tutti in questa gallery: