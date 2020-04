“Amici 19” il Serale, la vincitrice è Gaia. Il riassunto della finale e tutto quello che è successo

04 Aprile 2020 | 02:40 di Alessandro Alicandri

Alla fine ha vinto Gaia! Vi raccontiamo qui tutto quello che è successo a "Amici di Maria De Filippi". Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla semifinale dell'edizione numero 19. Abbiamo quindi visto con voi e per voi la sesta e ultima puntata del 3 aprile 2020 in onda su Canale 5. I giurati della commissione sono Gabry Ponte, Alessia Marcuzzi, Vanessa Incontrada, poi c'è la commissione interna dei professori, il Var (la giuria tecnica) formata da Luciano Cannito e Beppe Vessicchio. Gli ospiti della puntata sono come sempre Al Bano e Romina.

Ecco perché ha vinto Gaia Gozzi

Se questa edizione è stata uno scontro tra titani di carattere, Gaia ha combattuto senza fare troppe scene con l'arma della musica. La cartina di tornasole del talento vero non si vede tanto al pomeridiano ma emerge prepotente nella fase serale. La cantante è riuscita a muoversi mantenendo sempre alto il livello delle esibizioni, dimostrando durante la finale di non avere addosso la stanchezza che abbiamo invece sentito negli altri finalisti.



Le ha dato filo da torcere Giulia, che poteva concretamente combattere per la vittoria. Non è un'opinione ma è scritto nelle cifre del televoto che la davano (anche se con percentuali non schiaccianti) sempre prima. I professori nella sfida tra Javier e Giulia sono stati determinanti perché le cifre di televoto davano parimenti sostegno a Javier così come a Giulia. Javier è un ballerino molto amato dal pubblico: il fatto è dimostrato perché anche nella finalissima a due con Gaia si è distinto con una cifra importante di voto.



Per quanto riguarda la performance in puntata, Gaia in finale non ha avuto rivali. Concentrata e precisa non solo nei suoi inediti ma in qualsiasi assegnazione, è riuscita a offrire un giusto mix professionalità, originalità e risolutezza anche di fronte alle critiche arrivate dai giornalisti, per le quali Giulia invece si è mostrata arresa e già sconfitta ancor prima di essere eliminata.



Per molti Gaia era la vincitrice annunciata ma i numeri ci dicono qualcosa di molto diverso: non sono i passaggi radiofonici a rendere un'artista "televotabile". Gaia è riuscita nelle pochissime puntate del serale a fare una promessa alle persone che hanno iniziato a ascoltarla, una promessa fatta di musica senza steccati, diversa e piena di idee, molto in linea con i gusti di un pubblico trasversale che oggi vuole ascoltare voci che sanno fare tendenza.



Dopo essersi fatta conoscere a X Factor senza raggiungere grandi risultati anche solo in termini di popolarità, qui ha trovato una dimensione che non è comune a tutti i vincitori di questo talent: ha dimostrato di essere già pronta a affrontare il palco, il mondo discografico, la critica e il pubblico (tutto) a testa alta, consapevole dei propri punti di forza e dei propri limiti. Starà a lei mantenere questa promessa con quello spirito che giù dal palco è goffo e timido ma sotto i riflettori diventa originale e ambizioso.

Le premiazioni

Nel girone danza di Amici 19, vince Javier.

Il premio Tim Music arriva Gaia per il singolo più ascoltato sulla piattaforma, "Coco Chanel" (20 mila euro)

Il premio della critica deciso dalle votazioni dei giornalisti va a Javier

Il premio Marlù di 7 mila euro va a tutti i concorrenti della finale. Gaia, Javier, Nicolai e Giulia.



La vincitrice di Amici 19 è Gaia, che si aggiudica anche la vittoria nella categoria canto.

Con la presenza di 28 giornalisti per assegnare il premio della critica, comincia Amici. La giuria vede di nuovo la partecipazione di Alessia Marcuzzi. I finalisti, com'è noto, sono Giulia, Gaia, Javier e Nicolai.

Maria parla con i ragazzi.

A Gaia dice: «Sono contenta di averti detto che non eri pronta due anni e ancora di più quando l'anno dopo ti ho detto che eri pronta. Per me tu hai vinto Amici, perché bisogna vincere le proprie paure e le proprie fragilità. Vincere è anche guardarsi intorno e capire nel confronto ci sono persone più forti e più brave».

A Giulia dice: «Ti ho visto tanto sul palco e ho capito che hai due anime contrastanti ma sei semplicemente tu. Canti Napoli, canti Cocciante, esce la tua disperazione. Sei tu anche quando ti metti a rappare e tirassi fuori la grinta. Sei una ragazza per bene».

A Javier e Nicolai: «Siete due ballerini con dei caratteri forti e tanto simili: orgogliosi, fieri e permalosi. Caratteri così forti che a volte si dimenticano di essere dei ballerini. Comunque andrà avete portato su questo palco la danza e vince la danza con voi».

A mostrare il premio c'è Alberto Urso. «Mi auguro con tutto il cuore che questa coppa sia il simbolo di un cambiamento non solo per chi vince ma per tutti, il simbolo di una premio ancora da guadagnare. Una vittoria per tutti quelli che non stanno bene e che stanno combattendo come dottori, infermieri e ricercatori per il bene di tutti».

Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Alessandra Amoroso, Irama, Emma, Enrico NIgiotti, MIchele Bravi, Annalisa, Alberto Urso, Fabrizio Moro, Giordana Angi cantano a distanza ma assieme "Un senso".

Nicola, Javier, Gaia e Giulia cantano con Stash "Il mondo" di Jimmy Fontana.

I proventi del televoto verranno devoluti a favore della Protezione Civile.

Primo girone

Gaia canta "Because the night" di Patti Smith

Javier balla sulla note di "Love" di Nat King Cole

Giulia canta "Dog Days Are Over" di Florence + The Machine

Nicolai balla sulle note di "Angel" di Sarah McLachlan

Comparata di Canto per Gaia e Giulia su brani di Aretha Franklin

Comparata di Ballo per Gaia e Giulia sulle note di Amsterdam di Jacques Brel

La classifica (solo) del televoto (valore 50%)

Primo Classificato - Giulia

Secondo Classificato - Gaia

Terzo Classificato - Javier

Quarto Classificato - Nicolai

Si aggiunge il voto della Var (valore 50%, Televoto + 50% Giuria Var)

Primo classificato - Gaia

Secondo classificato - Javier

Terzo classificato - Giulia

Quarto classificato - Nicolai

Nicolai viene eliminato

Secondo girone

Gaia canta "Chega"

Javier balla sulle note di Hallelujah di Rauben and the dark

Giulia canta "Va tutto bene"

Comparata di canto tra Giulia e Gaia su Lucio Dalla "La sera dei miracoli" e "Another love" di Tom Odell.

Coreografia di Javier

Gaia canta "L'emozione non ha voce" di Adriano Celentano

Javier balla sulle note di "C'è tempo" di Ivano Fossati.

Giulia canta "Bella senz'anima" di Riccardo Cocciante.

Gaia canta "Can't help falling in love with you" di Elvis Presley

Gaia canta "Nietzsche"

Classifica (Televoto + Giuria Vip)

Primo posto - Gaia

Secondo posto o Terzo posto, Giulia e Javier

I due si sfidano al televoto più voto dei professori

Sfida per la finalissima.

Giulia canta "Caruso" di Lucio Dalla

Javier balla sulle note di "Basta così" dei Negramaro

Giulia canta "Domeniche di maggio"

Javier balla una variazione su "Don Chisciotte"

Va in finale Javier

Giulia viene eliminata

Terzo girone - Finalissima

Gaia canta "Coco Chanel"

Javier balla sulle note di "Coco Chanel"

Gaia canta "Knockin' on Heaven's Door" di Bob Dylan

Javier balla una variazione di classica

Gaia canta "Da Ya Think I'm Sexy?" di Rod Stewart

Javier balla sulle note di "Penso positivo" di Jovanotti

Gaia canta "Tu non mi basti mai" di Lucio Dalla

Javier balla sulle note di "Les Bougeois" di Jacques Brel

Gaia canta "Fucsia"

Javier balla sulle note di "Il bacio sulla bocca" di Ivano Fossati

Vince Gaia Gozzi con il 53% dei voti.

Le percentuali del televoto

Primo girone

Primo posto - Giulia al 33%

Secondo posto - Gaia al 32%

Terzo posto - Javier al 28%

Quarto posto - Nicolai al 7%



Secondo girone

Primo posto - Giulia al 40%

Secondo posto - Gaia al 34%

Terzo posto - Javier al 26%



Terzo girone

Giulia al 52%

Javier al 48%



Finale

Gaia al 53%

Javier al 47%