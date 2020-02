“Amici 19” il Serale, prima puntata: tutto quello che è successo

29 Febbraio 2020 | 02:01 di Alessandro Alicandri

Vi avevamo promesso un'edizione esplosiva ed è stato così! Ogni settimana qui su Sorrisi vi raccontiamo nei dettagli tutto quello che succede nel'edizione 19 di "Amici di Maria De Filippi". Abbiamo visto con voi e per voi la prima puntata del 28 febbraio 2020 in onda su Canale 5. Gli ospiti sono stati: Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Elisa, Ghali, Emma e J-Ax. I giurati della commissione interna, come vi abbiamo raccontato durante la conferenza stampa sono Gabry Ponte, Loredana Bertè, Vanessa Incontrada. Assieme a loro c'è il commento di Tommaso Paradiso, la commissione interna dei professori, il Var (la giuria tecnica) formata da Beppe Vessicchio e Luciano Cannito e il televoto. Tutti determinano chi va avanti nella gara.

Prima puntata del Serale, 28 febbraio: i fatti principali

- Nel primo girone (prima manche) Nicolai passa direttamente alla seconda puntata. È primo nel voto delle commissioni.

- La seconda classificata del primo girone Nyv passa alla seconda puntata dopo aver superato tre prove con il giudizio del televoto e di Gabry Ponte.



- Nella prima manche gli ultimi classificati a pari merito sono Martina e Francesco. Una sfida tra i due vede l'eliminazione di Martina.

- Nel secondo girone (seconda manche) Javier passa direttamente alla seconda puntata. È primo nel voto delle commissioni.

- La seconda classificata del secondo girone Giulia passa alla seconda puntata dopo aver superato tre prove con il giudizio del televoto e di Gabry Ponte.



- Nella seconda manche gli ultimi classificati sono Valentin e Francesco. Una sfida tra i due vede l'eliminazione di Francesco.

Il racconto della prima puntata di Amici 19, il serale

Aprono la puntata Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli del Movimento della Sardine. Ecco cosa hanno detto:



JASMINE CRISTALLO: Non mi sarei mai aspettata di ritrovarmi un giorno in questo programma: non so ballare e al massimo ho cantato al karaoke. Parlare davanti ad un pubblico mi fa sempre moltissima paura e per essere qui stasera sono stata costretta a scendere a compromessi con lei: la paura. Io non ho ceduto alla sue pressioni ma la paura é sempre qui salda accanto a me. La paura è un’emozione potentissima e se scatta difronte ad un pericolo reale ci salva la vita, ma se scatta difronte ad un pericolo immaginario può renderti prigionieri. Cavalcare la paura istigando all’odio, produce ostilità, violenza intolleranza. L’unica cosa che possiamo fare è reagire e dire basta! Basta paura! Pratichiamo la bellezza. Ovunque. Basta volerlo.



LORENZO DONNOLI: Non è così facile riconoscere il bello in se stessi. Se poi sei un ragazzo autistico che pensa alla Luna e anche omosessuale è un bel casino, allora ci vuole coraggio. Ho avuto paura di essere me stesso. Mi è capitato di aver pensato una cazzata: che fosse meglio morire invece che vivere come pensavo mi volessero gli altri. E invece no... È una figata essere se stessi!! In un mondo in cui una ragazza che vive la mia stessa condizione, come Greta, e che ci allarma su un qualcosa che tocca tutti noi viene sbeffeggiata. E io posso rischiare di nuovo di tornare a casa preso a bottigliate. Mentre un bimbo muore in fondo al mare con la sua Pagella cucita addosso NOI non possiamo restare immobili. Cambiare noi stessi è gratis. Salviamoci con la cultura e l’amore.



MATTIA SANTORI: 80 anni fa una bambina ebrea rinchiusa nei campi di concentramento sognava di essere una farfalla e di volare sopra il filo spinato, nello stesso momento il popolo italiano decideva di smettere di essere servo e sognava una Costituzione, qualche anno dopo un prete americano sognava un mondo in cui neri e bianchi potessero condividere gli stessi diritti. Il filo comune di queste persone era soltanto uno. La paura. Un sentimento che preannuncia che stai per passare dall’ordinario allo straordinario. I ragazzi qui dietro stanno avendo paura. Noi stessi abbiamo avuto paura. E questo è il nostro augurio. Di avere paura, di superarla. Ogni giorno. Perché la bellezza è a portata di mano.



Primo Girone - Scaletta e canzoni

Valentin balla Freedom di Pharrell Williams

Giulia canta con Ghali Turbococco

Javier balla Frozen di Madonna

Francesco canta Piccola anima con Ermal Meta

Talisa balla sulle note di Dance Mokey di Tones and I

Gaia canta Stupida Allegria in duetto con Emma

Jacopo canta Immobile in duetto con Alessandra Amoroso

Martina canta Tutto tua madre in duetto con J-Ax

Nicolai balla su medley di Freddy Mercury e i Queen



Il passaggio alla seconda puntata della prima manche è Nicolai.

Martina e Francesco sono pari merito all'ultimo posto. Dopo una sfida tra i due, Martina viene eliminata per effetto del televoto. Francesco rimane in gara. La seconda classificata Nyv deve affrontare tre prove, i tre semafori che la dividono dal potenziale accesso alla seconda puntata. Dopo le tre prove (due giudicate dal televoto, la terza da Gabry Ponte) Nyv passa alla seconda puntata.

La prima competizione di Amici Prof dà la vittoria a Timor Steffens, il peggiore è Rudy Zerbi.

Secondo Girone - Scaletta e canzoni

Valentin balla sulle note di Por una Cabeza di The Tango Project

Jacopo canta Il mio giorno più bello nel mondo di Francesco Renga

Talisa balla improvvisando sulle note di Mi parli piano di Emma

Gaia canta Bang Bang (My Baby Shot Me Down)

Francesco canta Love Yourself di Justin Bieber

Giulia canta Cu'mme di Roberto Murolo e Mia Martini

Javier canta sulle note di Mi Mancherai di Josh Groban

Il passaggio alla seconda puntata nella seconda manche è Javier



La seconda classificata Giulia deve affrontare tre prove, i tre semafori che la dividono dal potenziale accesso alla seconda puntata. Giulia passa alla seconda puntata. Valentin, Talisa, Gaia, Jacopo e Francesco invece sono inizialmente tutti a rischio eliminazione, ma l'ultima sfida per la salvezza (con il giudizio del Var) cade su Francesco e Valentin. Nello spareggio finale vince Valentin e Francesco viene eliminato.

A fine puntata Emma presenta il suo singolo nuovo "Luci Blu", mentre Ghali canta "Boogieman" e "Good Times".