“Amici 19” il Serale, quarta puntata: tutto quello che è successo

21 Marzo 2020 | 01:32 di Alessandro Alicandri

Continua l'emergenza Coronavirus in Italia, ma qui su Sorrisi non ci fermiamo mai: vi raccontiamo anche oggi nei dettagli tutto quello che succede nel'edizione 19 di "Amici di Maria De Filippi". Si parte! Abbiamo visto con voi e per voi la quarta puntata del 20 marzo 2020 in onda su Canale 5. I giurati della commissione esterna sono Gabry Ponte, Alessia Marcuzzi (Loredana Bertè non ha potuto raggiungere Roma), Vanessa Incontrada, poi c'è la commissione interna dei professori, il Var (la giuria tecnica) formata da Luciano Cannito (Beppe Vessicchio non era presente) e il televoto. Gli ospiti della puntata sono come sempre Al Bano e Romina.

Quarta puntata del Serale, 20 marzo: i fatti principali

- Nella giuria vip, Loredana Bertè viene sostituita da Alessia Marcuzzi.



- A passare in finale sono nell'ordine di manche sono: Nyv, Javier, Nicolai, Gaia e Giulia.



- Vanessa Incontrada presenta un monologo sul ruolo dei giovani durante questa epocale epidemia.



- Jacopo viene eliminato scatenando la commozione di Maria De Filippi.



Il racconto della quarta puntata di Amici 19, il serale

Ai semifinalisti sta per essere assegnata la maglia che dà diritto di accesso alla semifinale, ma i concorrenti sono sei e i posti in semifinale sono solo cinque. In questa puntata ci saranno cinque gironi e il primo classificato di ogni manche prende la maglia e passa alla quinta puntata. Non esiste più una zona rossa, ma solo una zona verde.

Primo Girone - Votano la Giuria Vip e la Var

Gaia canta un mash up di “Sweet Dreams” e “Seven Nation Army”

Javier e Nicolai si confrontano nello stile moderno partendo da due scene cult di "Ghost", film del 1990.

Giulia canta “Reginella” di Roberto Murolo.

Nyv canta ”In un giorno qualunque” di Marco Mengoni.

Nyv è la prima in classifica ed è la prima a passare in semifinale.

Secondo Girone - Votano i Professori

Jacopo canta “Accetto miracoli” di Tiziano Ferro

Nicolai balla sulle note di “Such a Night” cantata da Michael Bublè

Giulia canta ”Me so 'mbracato” di Alessandro Mannarino

Javier balla sulle note di “Portami a ballare” di Luca Barbarossa

Gaia canta il suo inedito ”Coco Chanel”

Nicolai e Javier sono i primi in classifica pari merito.

Si sfidano per l'accesso alla semifinale.

Javier balla sulle note di "Penso positivo" di Jovanotti

Nicola balla sulle note di “Libertango” di Astor Piazzolla



Javier è il secondo a passare in semifinale.



Ritornando alla polemica scatenata da Alessandra Celentano in merito alla validità del giudizio della giuria vip, Maria De Filippi chiama in causa Eleonora Abbagnato che avvalora la scelta della giuria nei confronti di Nicolai nella sfida che ha poi scatenato l'ira di Javier con il successivo abbandono dello studio.

Terzo Girone - Giuria

Giulia canta "Domeniche di maggio"

Gaia canta "Streets of Philadelphia" di Bruce Springsteen

Nicolai balla sulle note di "Una lunga storia d'amore" di Gino Paoli

Jacopo canta il suo inedito "Cuore di mare"



Nicolai è il terzo a passare in semifinale.

Quarto girone - Vota il televoto (ma allo spareggio decide la Var)

Giulia e Gaia fanno una comparata cantando “Feeling Good” e “In the middle of the night”.

Jacopo canta "Luci blu" di Emma.



Gaia è la quarta a passare in semifinale

Quinto girone - Professori, giuria e Var

Giulia canta l'inedito "Perfetti sconosciuti"

Jacopo canta l'inedito "Disinnescare"

Giulia canta l'inedito "Va tutto bene"

Jacopo canta "Baciami adesso" di Enrico Nigiotti

Giulia canta "Quando finisce un amore" di Riccardo Cocciante

Jacopo canta "Che vuoi che sia" di Irama



Giulia è la quinta e ultima concorrente che va in semifinale.

Jacopo viene eliminato.

Nella puntata Nyv parla con Estelle (sua sorella) in collegamento da Domodossola.

Gaia ha la possibilità di parlare con tutta la sua famiglia, Giulia con il papà, Jacopo con la sua fidanzata.



Non c'è la sezione Amici Prof che viene sostituita con un gioco che vede protagonista Al Bano e Romina in un quiz di compatibiltà di coppia con Rudy Zerbi al centro, vittima di gavettoni.



In conclusione di puntata Vanessa Incontrada ha fatto un piccolo monologo dedicato ai cambiamenti di questa emergenza epidemiologica dovuta al Coronavirus e al cambiamento delle priorità in tutti, specialmente nei giovani.



Dopo l'eliminazione di Jacopo, Maria nel salutarlo si commuove. “Sei una persona per bene ed è raro" dice Maria.