“Amici 19” il Serale, quinta puntata: tutto quello che è successo

27 Marzo 2020 | 23:41 di Alessandro Alicandri

Siamo a un passo dalla finale e qui su Sorrisi non ci fermiamo mai: vi raccontiamo nei dettagli tutto quello che succede nel'edizione 19 di "Amici di Maria De Filippi". Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla semifinale. Abbiamo quindi visto con voi e per voi la quinta puntata del 27 marzo 2020 in onda su Canale 5. I giurati della commissione esterna sono Gabry Ponte, Alessia Marcuzzi (Loredana Bertè non ha potuto raggiungere Roma), Vanessa Incontrada, poi c'è la commissione interna dei professori, il Var (la giuria tecnica) formata da Luciano Cannito e Beppe Vessicchio. Gli ospiti della puntata sono come sempre Al Bano e Romina.

- Tutto su “Amici 19”, il Serale: le eliminazioni, gli ospiti e le puntate

Quinta puntata del Serale, 27 marzo: i fatti principali

- Javier e Giulia ottengono la possibilità di esibirsi per le giurie e ottenere un posto diretto in finale. Nessuno dei due però convince il 75% dei professori e giurati.

- Nei tre gironi, i primi classificati sono nell'ordine: Gaia, Javier, Nicolai e Giulia.

- Esce Nyv.

Il racconto della quinta puntata di Amici 19, il serale

La semifinale vede Nyv, Nicolai, Gaia, Giulia e Javier. Le maglie della finale però sono solo quattro.

Viene spiegao, prima della gara, l'effetto nomination (in positivo) per eleggere un "finalista immediato". Il più votato dai ragazzi è Javier il quale può candidarsi alla finale senza gareggiare. Il televoto ha voluto anche Giulia per candidarsi alla posizione di finalista immediato. Giulia e Javier hanno fatto quindi una sola esibizione e tutte le giurie hanno votato in positivo o in negativo: ottenere il 75% dei voti positivi (8 sì) porta il concorrente dritto in finale.

Giulia si esibisce con il brano "Tu sì 'na cosa grande" di Domenico Modugno.

Riceve il sì di tutti tranne di Veronica Peparini, Timor Steffens e Anna Pettinelli. L'ultimo no arriva da Vanessa Incontrada.

Giulia non è finalista immediata.

Javier balla sulle note di Solo due satelliti di Marco Mengoni.

Arrivano i no della giuria Var, Rudy Zerbi e Vanessa Incontrada.

Anche Javier non è finalista immediato.

I gironi della puntata sono tre. I primi classifica dei gironi passano in finale.

Gli ultimi due rimasti vanno in sfida per determinare chi esce e chi rimane.

Primo girone - Scaletta e esibizioni

Gaia canta il suo inedito "Chega"

Javier e Nicolai ballano sulle note di "El tango de Roxanne", colonna sonora di Moulin Rouge.

Nyv canta il suo inedito "Balieue"

Giulia canta il suo inedito “Va tutto bene”

Dopo il primo girone, Gaia e Giulia sono prime pari merito. Arriva così una comparata tra le due sulle note di "Mi ritorni in mente" di Lucio Battisti, poi "Vorrei la pelle nera" e "Crazy in love" di Beyoncé. La comparata continua poi con un'esibizione integrale di "Hello" e "Turning Tables" di Adele. Gaia passa in finale.

Secondo girone - Scaletta e esibizioni.

Giulia ha cantato (e rappato) "Il cielo nella stanza" di Salmo

Nicolai balla "Fly me to the moon" di Frank Sinatra

Nyv canta "Before you go" di Lewis Capaldi

Javier balla sulle note di "Il peso del coraggio" di Fiorella Mannoia

Javier è il secondo finalista.

Terzo girone - Giudica la Var - Scaletta e esibizioni

Nyv canta "I will never know" di Imany

Giulia canta "Insieme a te non ci sto più" di Caterina Caselli

Nicolai balla sulle note di "La vita" di Shirley Bassey

Passa in finale Nicolai.

La sfida decisiva è tra Nyv e Giulia.

Giulia canta "Le domeniche di maggio", "Meraviglioso amore mio", "Chiamami ancora amore"

Nyv canta "Un'estate fa", "Personne", "Con il nastro rosa"

Passa in finale Giulia.

Nyv vince il premio Tim e il premio Marlù.

Nel corso della puntata abbiamo visto anche due emozionanti sorprese ai ballerini Javier e Nicolai, con i collegamenti via chat alle loro famiglie.