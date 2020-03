“Amici 19” il Serale, seconda puntata: tutto quello che è successo

07 Marzo 2020 | 01:38 di Alessandro Alicandri

Ogni settimana qui su Sorrisi vi raccontiamo nei dettagli tutto quello che succede nel'edizione 19 di "Amici di Maria De Filippi". Pronti? Abbiamo visto con voi e per voi la prima puntata del 6 marzo 2020 in onda su Canale 5. I giurati della commissione esterna sono Gabry Ponte, Loredana Bertè, Vanessa Incontrada, poi c'è la commissione interna dei professori, il Var (la giuria tecnica) formata da Beppe Vessicchio e Luciano Cannito e il televoto. Tutti determinano chi va avanti nella gara. Gli ospiti della puntata sono Al Bano e Romina, Mahmood, Fabrizio Moro. Il monologo di sensibilizzazione è arrivato dall'ex nuotatore e personaggio televisivo Filippo Magnini.

Prima puntata del Serale, 6 marzo: i fatti principali

- La puntata si svolge in assenza di pubblico in studio per le normative nazionali sul Coronavirus.

- Per i loro ritardi continui alle lezioni, Nicolai e Javier vengono puniti. Nicolai non si è potuto esibire fino alle sfide finali per l'eliminazione, mentre Javier non si è potuto esibire per tutta la durata del primo girone.



- Nel primo girone Gaia è prima nella classifica. Passa quindi subito alla terza puntata.



- Dopo il primo girone, Jacopo e Talisa si aggiungono a Nicolai tra i candidati all'eliminazione.



- Nel secondo girone Valentin è primo nella classifica. Passa quindi subito alla terza puntata.



- Talisa viene eliminata.

Il racconto della seconda puntata di Amici 19, il serale

Sabrina Ferilli viene "assaltata" sotto casa da un'inviata di Maria De Filippi. Lei inizialmente rifiuta di far salire Maria, poi però la fa entrare con le telecamere.

Arriva un provvedimento disciplinare per Nicolai e Javier per assenze e ritardi dei due ragazzi che già avevano prima al pomeridiano ma hanno anche mantenuto al serale. Nicolai per decisione di Timor Steffens non si è potuto esibire nè nel primo nè nel secondo girone. Ha potuto solo cercare di salvarsi dall'eliminazione. A Javier viene impedito semplicemente di partecipare al primo girone.

Primo girone - Scaletta e canzoni - Vota Gabry Ponte

Valentin balla sulle note di "Vente 'pa ca" di Ricky Martin feat. Maluma

Jacopo canta con in duetto con Fabrizio Moro sulle note di "Portami via"

Talisa balla "Good Girl" di Robin Thicke.

Giulia canta in duetto con Loredana Bertè sulle note di "Cosa ti aspetti da me"

Nyv canta "Per averti" di Adriano Celentano.

Gaia canta "Ragazzo mio" di Tenco (rivista da Fossati per Loredana Bertè)

In fondo alla classifica, al sesto posto c'è Jacopo (eliminato provvisoriamente)

In fondo alla classifica, al quinto posto c'è Talisa (eliminata provvisoriamente)



Al primo posto Gaia e Nyv sono prime pari merito.



Le canzoni dello spareggio hanno visto Gaia duettare con Mahmood e Nyv con Al Bano.

È Gaia per effetto del televoto a vincere il primo girone.

Lei quindi accede di diritto alla terza puntata.



Per la prima sezione Amici Prof del 6 marzo vince Anna Pettinelli e perde Rudy Zerbi.



Secondo girone - Scaletta e canzoni

Valentin balla sulla note di "Je suis malade" di Lara Fabian

Javier balla sulle note del brano "Smile" di Nat King Cole

Giulia canta "Invece no" di Laura Pausini

Nyv canta "Rythm is a dancer"



Valentin e Javier sono primi in classifica parimerito. La sfida finale tra i due per il passaggio alla terza puntata lo ottiene Valentin vincendo una sfida di "balletto sexy" voluta da Vanessa Incontrada. Ha quindi deciso lei il vincitore.



Il secondo classificato Javier avrebbe potuto ottenere l'accesso alla terza puntata superando tre prove (le prove dei semafori). La prima è stata valutata dal televoto e l'ha vinta, la seconda è stata invece una prova di improvvisazione usando come oggetto scenico una rosa. Non riesce a convincere il Var che l'ha valutato.



Maria De Filippi propone un quiz con Sabrina Ferilli chiamato "Te ne vai o no?". Solo nel momento in cui la Ferilli avesse superato la prova Maria sarebbe uscita con le telecamere dalla casa dell'attrice. Non ce l'ha fatta. Quindi Maria è rimasta collegata con l'attrice fino a tarda sera. Maria ha regalato un grande peluche alla Ferilli vestito con una maglietta targata "Amici".



I candidati all'eliminazione a fine puntata sono: Javier, Talisa, Jacopo , Giulia, Nicolai e Nyv. Si salva Nyv, mentre tutti gli altri sono a rischio. Uno tra Javier, Talisa, Jacopo, Giulia e Nicolai è candidato eliminazione.



Sfide per l'eliminazione: votano tutti, giuria, professori e Var.

La prima sfida è tra Nicolai e Javier. Passa alla terza puntata Nicolai.

La seconda sfida è tra Javier e Jacopo. Passa alla terza puntata Javier.

La terza sfida è tra Jacopo e Giulia. Passa alla terza puntata Giulia.

La quarta sfida è tra Jacopo e Talisa. Passa alla terza puntata Jacopo.



Talisa viene eliminata.



Per la seconda sezione Amici Prof perde di nuovo Rudy Zerbi.



Filippo Magnini si racconta al pubblico dopo le accuse di doping dalle quali è stato recentemente assolto. Ecco un estratto del suo monologo. "La vita del campione non è sempre facile e niente mi avrebbe preparato a quello che mi sarebbe successo. Nel buio calato su di me in quel periodo non ero da solo, le persone care non mi hanno mai abbandonato, ma ho visto i miei genitori soffrire, così ho cominciato per loro a fingere di comportarmi normalmente con tutti... ma non riuscivo a sostenere lo sguardo delle persone. Sapevo che prima o poi questa verità sarebbe venuta fuori e dopo tre anni ho vinto e ho rivisto le persone guardarmi con gli occhi con i quali guardavano il campione. Qualunque sia la vostra battaglia e i vostri obbiettivi quindi non permettete a nessuno di calpestare quelli che sono i vostri sogni”.