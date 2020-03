“Amici 19” il Serale, terza puntata: tutto quello che è successo

14 Marzo 2020 | 01:31 di Alessandro Alicandri

Anche in questa settimana molto particolare per l'Italia, qui su Sorrisi vi raccontiamo nei dettagli tutto quello che succede nel'edizione 19 di "Amici di Maria De Filippi". Si parte! Abbiamo visto con voi e per voi la terza puntata del 13 marzo 2020 in onda su Canale 5. I giurati della commissione esterna sono Gabry Ponte, Christian De Sica (Loredana Bertè non ha potuto raggiungere Roma), Vanessa Incontrada, poi c'è la commissione interna dei professori, il Var (la giuria tecnica) formata da Beppe Vessicchio e Luciano Cannito e il televoto. Tutti determinano chi va avanti nella gara. Gli ospiti della puntata sono Al Bano e Romina.

Terza puntata del Serale, 13 marzo: i fatti principali

- Loredana Bertè non è presente perché non ha potuto raggiungere Roma, al suo posto nella giuria vip c'è Christian De Sica.



- Nyv in settimana è titubante, vorrebbe lasciare il programma ma poi torna. Questo "tentato abbandono" le costa una punizione: l'accesso immediato in zona eliminazione fin dall'inizio della puntata.



- Il primo girone vede ultimo Jacopo che deve accomodarsi tra le postazioni dei candidati all'eliminazione.



- Il secondo girone viene vinto da Nicolai, non senza polemiche. Nicolai e Javier erano primi a pari merito, ma la giuria vip decide di far passare Nicolai.



- Javier vuole abbandonare il programma e viene poi convinto a tornare da Giuliano Peparini.

- Dopo il secondo girone Nyv, Javier, Giulia, Gaia, Valentin e Jacopo rischiano l'eliminazione. La successione di sfide fa salvare nell'ordine Javier, Nyv, Giulia, Gaia.

- Valentin annuncia, a prescindere dall'esito dell'ultima sfida contro Jacopo, di voler abbandonare il programma perché "distratto" dalle polemiche in studio che non gli permettono di esibirsi al meglio. Maria lo invita a uscire subito senza fare alcuna sfida, permettendo a Jacopo a rimanere nel programma visto che ci tiene moltissimo.



- Maria De Filippi rivela che Valentin durante le lezioni di latino americano corregge l'insegnante Natalia Titova.



- Jacopo passa alla quarta puntata.

Il racconto della terza puntata di Amici 19, il serale

La puntata si apre con un filmato: si mostra la volontà di abbandono da parte di Nyv, che durante la settimana non avrebbe voluto più continuare il Serale perché sente troppo forte le pressioni della gara, ma ha poi cambiato idea. La commissione per voce di Rudy Zerbi sceglie di mandarla immediatamente in zona rossa di eliminazione per il suo comportamento.

Primo girone - Scaletta e canzoni - Vota la giuria Vip

Gaia canta “Masterblaster” di Stevie Wonder

Partendo da tre scene del film Titanic viene chiesto a tutti ballerini di esibirsi su altrettante colonne sonore del mitico film portando sul palco la stessa intensità delle scene raccontate. Valentin, Nicolai e Javier si esibiscono seguendo una prova voluta da Vanessa Incontrada.

Anche Giulia è in crisi perché dice di non riuscire più a portare in modo ideale (per lei) le canzoni che le vengono assegnate in onda. Canta "Salvami" di Gianna Nannini.



Jacopo canta "Photograph" di Ed Sheeran. Racconta la sua delusione per le notizie ricevute in merito alla posizione in classifica del suo brano inedito.

Nel primo girone Giulia e Gaia sono terze. L'ultimo è Jacopo e a fine primo girone entra in zona rossa con Nyv.

Secondo girone - Scaletta e canzoni - Vota la giuria Vip

Valentin balla sulle note di RITMO dei Black Eyed Peas (con J Balvin).

Gaia canta il suo inedito, "Chega". Anche lei non è esattamente felice: ha paura di dover lasciare il programma.

Nicolai balla sulle note di "Il regalo più grande" di Tiziano Ferro

Giulia canta il suo inedito, "Domeniche di maggio".

Javier balla sulla note di "Il bacio sulla bocca" di Ivano Fossati.

Nicolai e Javier nel secondo girone sono primi pari merito, quindi parte una sfida tra loro. Ballano "Les Bourgeois" di Jacques Brel in comparata. Il duello viene vinto da Nicolai. Javier poco dopo l'annuncio della sconfitta nello spareggio afferma di voler abbandonare la trasmissione. Un'accesa discussione tra Alessandra Celentano, Maria De Filippi e Vanessa Incontrada porta a mettere in discussione i criteri di giudizio della giuria vip, tra la visione dell'insegnante di ballo (contro la giuria vip) e quella della conduttrice e dell'attrice (a sostegno del giudizio non tecnico ma comunque valido dei tre giudici).

Javier, convinto da Giuliano Peparini, torna in trasmissione.

Nyv, Javier, Giulia, Gaia, Jacopo e Valentin rischiano l'eliminazione. Si sfidano tutti contro tutti per decidere chi rimarrà e chi uscirà. La prima sfida tra Nyv e Javier e viene vinta da Javier. La seconda sfida tra Giulia e Nyv (quest'ultima propone il suo inedito "Personne") e vince Nyv. La terza sfida tra Giulia e Gaia è una comparata sul brano "A mano a mano". Passa Giulia.

La sfida successiva vede Gaia in sfida con Valentin. Vince Gaia. L'ultima sfida, decisiva per l'eliminazione, vede Jacopo e Valentin in sfida. Valentin prima di esibirsi, sostiene di voler comunque uscire a prescindere dall'esito della sfida perché le discussioni in puntata non gli permettono di esprimersi al meglio.



Maria De Filippi gli chiede perché allora vuole affrontare la sfida e a fronte di una discussione, Maria De Filippi invita Javier e lasciare la trasmissione immediatamente. Maria rivela che Valentin corregge spesso la sua insegnante Titova e i suoi comportamenti a lezione sono inaccettabili. Tecnicamente Javier si è autoeliminato e Maria l'ha spinto a uscire dallo studio senza affrontare la sfida finale. Jacopo quindi passa alla prossima puntata.