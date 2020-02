Amici 19: tutte le novità del Serale

26 Febbraio 2020 | 10:38 di Alessandro Alicandri

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Dopo mesi di esami, sfide, eliminazioni, sudore e lacrime versate, il 28 febbraio su Canale 5 comincia il Serale di Amici nella nuova collocazione al venerdì sera, anche se in tutta probabilità si tornerà presto al classico appuntamento del sabato. Tra migliaia di partecipanti ai provini solo ventiquattro alunni hanno tenuto stretto il banco del talent e appena 10 di loro hanno conquistato la maglia verde che dà l'accesso al serale. Qui, ve li presentiamo nelle nostre schede.

Si preannuncia un'edizione olimpica, la più competitiva e internazionale di sempre. Per la prima volta il talent di Maria De Filippi ha tante punte di diamante e non c'è un vincitore annunciato: non ci sono la squadra bianca e blu, si gioca tutti contro tutti. I nostri “atleti” vengono da ogni parte del mondo: dalla Romania a Cuba, ci sono anche talenti italiani che sono tornati dall'estero come Talisa, ormai in pianta stabile negli Stati Uniti.

Se da sempre la scuola di “Amici” ha dato un'opportunità di crescita e visibilità a “diamanti grezzi”, oggi più che mai il Serale sarà uno scontro tra titani: vedremo giovani professionisti già pronti a dare vita a un grande spettacolo non solo nell'arte ma anche per i loro caratteri forti: Martina è tra le concorrenti più irascibili, Nicolai è molto spigoloso, Valentin non ha peli sulla lingua. Insomma, siamo pronti con la pistola da starter alle linee di partenza: tra pochi istanti è il momento di correre.

Il regolamento, la giuria, gli ospiti

- Il Serale avrà inizio eccezionalmente venerdì 28 febbraio. Alla fine delle puntate di “C'è posta per te”, il programma si sposterà al sabato.

- C'è un'unica casetta che ospita tutti i ragazzi.

- Nel corso delle ultime tre puntate, vedremo molti vincitori delle scorse edizioni di Amici. In più ci sarà Enrico Nigiotti e Michele Bravi, Vincenzo Di Primo e Sebastian. Nelle ultime puntate questi nomi non saranno solo ospiti, ma ci sarà quindi una versione chiamata "Amici All Star": la giuria che li voterà sarà la stessa dei concorrenti di quest'anno, ma non ci saranno eliminazioni.



- La gara principale invece vedrà sfidarsi 10 concorrenti senza squadre, tutti contro tutti. Nella prima puntata ci saranno due eliminazioni. In sei puntate si determinerà la rosa di quattro finalisti che rimarranno nel programma fino alla finale. Le altre puntate avranno un concetto diverso improntato (anche) sulle sfide tra i grandi nomi che hanno fatto la storia di Amici (il riferimento è alla versione "All Star" di cui parlavamo sopra).

- Il primo classificato passa direttamente alla seconda puntata, mentre l'ultimo in classifica verrà eliminato seguendo i criteri della giuria: la giuria è formata Gabry Ponte, Loredana Bertè, Vanessa Incontrada. Ci sarà fisso anche Tommaso Paradiso: non dovrà votare ma solo commentare le esibizioni.

- Esiste una giuria tecnica chiamata Var, formata da Beppe Vessicchio e Luciano Cannito.

- Nelle ultime tre puntate a dare i voti finali che accompagneranno verso la vittoria ci saranno televoto, Var e stampa.

- Gli ospiti della prima puntata sono Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Elisa e Ghali.

- Luciana Littizzetto interverrà in puntata in collegamento da casa (quindi in video) o telefonicamente.

- Ogni puntata avrà ospite un personaggio prestigioso che parlerà ai ragazzi di valori e temi di sensibilizzazione. Nella prima puntata ci saranno Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli del Movimento delle sardine.

- Al Bano e Romina saranno ospiti fissi in ogni puntata.

- Ci saranno alcune esibizioni dei professori con gli alunni. In questo spazio (divertente, chiamato "Amici Prof") i ragazzi votano i professori. Durante questo momento di show, Al Bano e Romina saranno in qualche modo protagonisti duettando con i professori. Esattamente come nella gara principale, ci saranno vincitori e sconfitti: questo determinerà alcuni piccoli vantaggi e comodità per i ragazzi nella casetta.

I concorrenti del Serale di Amici 19

Gaia (Gaia Gozzi - 22 anni - Cantante) - È una vera forza della natura, capace di portare il sole in tv e nella musica. Nata a Guastalla (vicino Reggio Emilia) ma cresciuta tra la provincia di Mantova e Milano, Gaia Gozzi in realtà è per metà italiana e per metà brasiliana: nei suoi brani infatti canta spesso in portoghese. Ha partecipato a X Factor 10 sotto la guida di Fedez.



Giulia (Giulia Molino - 21 anni - Cantante) - Un'artista pop è capace di spaziare nei generi. Giulia canta, fa rap, si destreggia dalla trap ai brani della tradizione italiana senza paura: ha quindi il profilo perfetto per una concorrente del Serale. È dal 2017 che l'artista della provincia di Salerno prova a conquistare il banco. È stata corteggiatrice di Luca Onestini a «Uomini e Donne».

Javier (Javier Rojas - 22 anni - Ballerino) - Come sapete è davvero difficile che la maestra Alessandra Celentano straveda per qualcuno: con Javier è stato un vero colpo di fulmine. Il ballerino classico di origine cubana è in cerca di fortuna in Europa ma ha rischiato l'eliminazione quando in un impeto di rabbia ha criticato fortemente il programma. Pentito, è tornato a mostrare il suo talento.



Nicolai (Nicolai Gorodiskii - 24 anni - ballerino) - Sarà un'edizione piena di caratteri forti e spigolosi quella del Serale 2020 e Nicolai, di origine ucraina e cresciuto in Argentina, ne è la più totale rappresentazione. Il ballerino classico è entrato solo a fine gennaio nella scuola ma si è fatto conoscere molto bene. È diretto, un po' troppo irascibile ma di una bravura... mostruosa.



Nyv (Nyvinne Pinternagel - 22 anni, 23 il 6 marzo - Cantante) - L'abbiamo vista a Sanremo Giovani nel 2018 con il suo vero nome, Nyvinne, al fianco del vincitore Mahmood. Nyv, nata e cresciuta in Lussemburgo, è polistrumentista (suona la chitarra, il basso, il piano, la batteria) è autrice delle sue canzoni ma ha una certa “allergia” per le cover, che canta solo se riesce a farle sue al 100%.

Talisa (Talisa Ravagnani - 18 anni - Ballerina) - È da mesi che Talisa si destreggia tra le critiche dei professori. La giovane ballerina nata in Italia, cresciuta a Dubai e trasferitasi a Los Angeles per lavoro, ha già una carriera avviata oltreoceano. Pensate che ha ballato al fianco della popstar Selena Gomez nel videoclip del brano “Look at her now”. Il suo stile moderno e sensuale (adatto alla tv e ai palchi dei concerti) fa storcere il naso ai puristi della danza.

Valentin (Valentin Dumitru - 21 anni - Ballerino) - Anche questa edizione di “Amici” il ballo da sala è protagonista con un eccezionale ragazzo romeno, Valentin. Il giovane campione di latino-americano ha dimostrato di essere il numero uno non solo nella sua specialità ma anche nelle numerose sfide superate contro agguerriti ballerini pronti a prendere il suo posto. Non è uno studente modello: ha rifiutato spesso gli esami teorici e le regole ferree della scuola.

Jacopo (Jacopo Ottonello - 21 anni - Cantante) - Dalla Liguria arriva il volto e voce del ragazzo che più di tutti sta facendo innamorare i fan del programma: il biondo Jacopo è stato più volte definito da Anna Pettinelli, useremo un termine elegante, "un furbone". Ha studiato al conservatorio, è un calciatore agonista e lavorava in un cimitero: insomma, è bello ma sa anche rimboccarsi le maniche. L'inedito “Cuore di mare” è stato scritto per lui da Enrico Nigiotti.



Francesco (Francesco Bertoli - 23 anni - Cantante) - Nonostante sia stato per gran parte di questa edizione tra i migliori nel rendimento scolastico e nel gradimento del pubblico, ha faticato molto a emergere. L'abbiamo visto rinunciare con la sua ex band, i Jarvis, all'opportunità di partecipare a X Factor nel 2016. Oggi è tornato in tv da solo con un grande desiderio di rivalsa.



Martina (Martina Beltrami - 19 anni - Cantante) - C'è ancora voglia di aspettare che un fiore possa sbocciare? Martina davanti a compagni così determinati, è rimasta spesso nell'ombra. Di fatto però, il canto per lei è (quasi) una novità. Dotata dell'orecchio assoluto, ha studiato flauto traverso, suona anche il pianoforte ed è essenzialmente una musicista. Da poco si cimenta anche nel canto e nella scrittura di canzoni. È sensibile e testarda: è questa la sua forza.