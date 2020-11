“Amici 20”, ecco la classe: 10 cantanti e 5 ballerini

26 Novembre 2020 | 8:43 di Barbara Mosconi

Come ogni stagione televisiva dal 2001 a oggi, Maria De Filippi ha inaugurato l’anno accademico (il 20°) della scuola di “Amici”. Dove il primo requisito richiesto è il talento. Nel canto o nel ballo, ogni allievo, scelto da uno o più professori, deve dimostrare di avere in sé la scintilla dell’artista.

«Questa edizione» ha chiarito fin da subito Maria De Filippi «è influenzata dalla pandemia». Che significa? Che i 15 allievi scelti (finora), 10 cantanti e 5 ballerini, dovranno convivere 24 ore su 24 in un’unica casa, dunque non saranno divisi in due squadre, e ognuno lotterà per difendere il proprio banco.

Con il Covid fuori dagli studi televisivi i ragazzi se la vedranno con compiti inusitati: dovranno stare a contatto il meno possibile con estranei, dovranno farsi da mangiare, pulire, tenere in ordine, più una serie di altri doveri. Oltre a ballare e cantare. Pronti a nuove sfide. Pur essendo stato assegnato a ognuno di loro un banco della scuola, non si può escludere, nelle prossime settimane, l’entrata di nuovi allievi (i casting infatti proseguono) e l’uscita di qualcuno. Ma quando il gioco si fa duro...

La classe di "Amici 20"

Nella foto sopra, partendo da in alto a sinistra.



MARTINA - BALLO

Martina Miliddi (20) - Viene da Assemini (CA). Da bambina è rimasta orfana del papà. Ha iniziato a ballare imitando le veline di “Striscia la notizia”. Specializzata in danze latino-americane, ha vinto vari premi.

SAMUELE - BALLO

Samuele Barbetta (23) - Arriva dalla provincia di Padova. Inizia a prendere lezioni di hip hop a 12 anni, ora è ballerino, insegnante di danza e coreografo. Ad “Amici’ si è esibito in una sua coreografia dedicata alla mamma.



LEONARDO - CANTO

Leonardo Lamacchia (26) - Barese, compone al piano. Debutta nel coro della chiesa, pubblica i primi pezzi e nel 2017 è nelle Nuove proposte al Festival di Sanremo. Ha aperto i tour di Ermal Meta e Fabrizio Moro.



EVANDRO - CANTO

Carlo Evandro Ciaccia (19) - Nato a Beirut, vive a Roma. Scrive le prime canzoni durante l’anno di studi trascorso in Inghilterra. Suona la chitarra. Oltre alla musica ha la passione per il disegno, infatti fa illustrazioni e fumetti.

ARIANNA - CANTO

Arianna Gianfelici (19) - Vive a Fabrica di Roma (VT). Il papà è morto d’infarto mentre erano in moto insieme. A lui ha dedicato il pezzo “Destinazione Paradiso” di Grignani. Non ha mai preso lezioni di canto. Ha un microfono tatuato.



RICCARDO - BALLO

Riccardo Guarnaccia (19) - Arriva dalla provincia di Catania. Si è già esibito in vari concorsi e spettacoli teatrali con la compagnia siciliana Friends Art Musical. Ha tatuato il numero 17 sull’indice della mano destra.



ROSA - BALLO

Rosa Di Grazia (20) - Nata a Napoli, vive a Santa Marinella (RM), dove fa l’insegnante di ballo presso una scuola di danza. Ha fatto anche la fotomodella. È stata selezionata dopo una coreografia sui tacchi.



GIULIA - BALLO

Giulia Stabile (18) - Romana, è ballerina professionista. Si è già esibita in alcuni spettacoli della N.Ough Megacrew, un gruppo di urban dance, e con il ballerino Andreas Müller, ex allievo di “Amici”. Ha paura del buio.



GIULIO - CANTO

Giulio Musca (26) - Vive a San Pancrazio Salentino (BR) e lavora in una concessionaria di veicoli industriali. È voce e chitarra della band salentina Kayssah, che si era già presentata ad “Amici” nel 2015. Ora è in gara come solista.



AKA7EVEN - CANTO

Luca Marzano (20) - È nato a Vico Equense (NA). Nel 2017 aveva già tentato la fortuna a “X Factor”. Finora ha pubblicato un album e duettato con Biondo. Anni fa è finito in coma: dice di esserne uscito grazie alla musica.



SANGIOVANNI - CANTO

Damian Giovanni Pietro (17) - Arriva dalla provincia di Vicenza. È il più giovane degli allievi. Ha pubblicato due singoli, “Parano!a” e “non+” (di cui ha girato pure il video). Ha portato un suo inedito, “Gucci Bag”.

ESA - CANTO

Esa Abrate (22) - Nato in Francia, è stato adottato da una famiglia piemontese. Ha studiato direzione d’orchestra e per il suo talento ha ricevuto l’attestato di “Alfiere della Repubblica” dal Presidente Mattarella.

LETIZIA - CANTO

Letizia Bertoldi (20) - Vive a San Giovanni in Persiceto (BO). È una soprano e studia musica dall’età di 8 anni. Si è esibita nei teatri cantando Verdi e Mozart. Studentessa, è iscritta alla facoltà di Antropologia.

RAFFAELE - CANTO

Raffaele Renda (20) - Di Lamezia Terme (CZ), ha partecipato a concorsi e serate in piazza. Nel 2018 è tra i concorrenti del talent “Sanremo Young” (arriva 2°). Ad “Amici” ha cantato il suo brano “Il sole alle finestre”.



KIKA - CANTO

Federica La Rocca (21) - Siciliana di Caltanissetta. A 16 anni ha lasciato la scuola, ha fatto la barista e si è dedicata alla musica. Dopo serate, eventi e festival, ha pubblicato “Amore in contanti” con il rapper Sire.