“Amici 20”: le anticipazioni del primo Serale

Saranno tre i giudici della prima puntata del serale di Amici, sabato 20 marzo in prima serata su Canale 5: il conduttore e ballerino Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e il musicista e frontman dei The Kolors Stash. A loro toccherà il compito di valutare le performance artistiche dei 17 talenti che saranno divisi in tre squadre ciascuna capitanata da un professore di canto e una di ballo.

Per la prima puntata sono inoltre attesi tre ospiti ben noti al pubblico di Amici, come l’attrice Sabrina Ferilli e i comici Pio e Amedeo. Inoltre debutterà come direttore artistico e coreografo dello show (per la prima volta in Italia) l’artista francese Stephane Jarny.