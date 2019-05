Amici 2019, il serale: cosa è successo nella settima puntata

L'11 maggio decolla su Canale 5 il talent in una puntata davvero speciale. Eliminazione, fatti principali e notizie

12 Maggio 2019 | 03:36 di Alessandro Alicandri

Ormai mancano pohce puntate alla finale del Serale di Amici 18! Sciolte le squadre dopo l'addio di Ricky Martin e Vittorio Grigolo, rimangono pochi ragazzi in gara e un vincitore tutto da stabilire. All'inizio della puntata a uscire dal programma è Mameli, in sfida contro Umberto (dalla scorsa settimana). È il ballerino a spuntarla ad un passo dalla seminfinale, ma le sorprese devono ancora venire.

Ospiti della puntata sono stati Mara Venier, Gerry Scotti e Emma (nel ruolo di giurati), mentre tra gli ospiti c'è stata niente meno che Raffaella Carrà, protagonista in apertura con Maria De Filippi e durante le esibizioni dei ragazzi. Una puntata grandiosa che ha visto poi una seconda eliminazione, quella di Umberto in sfida contro Alberto, che ha ricevuto come premio di consolazione una borsa di studio.

Quindi a rimanere in gara ormai sono in quattro: Tish, Alberto Urso, Giordana Angi, Vincenzo Di Primo e Rafael.

In questa puntata non c'è stata Loredana Bertè (impegnata con il suo nuovissimo tour) che ha comunque lasciato un messaggio che conferma la sua ferrea volontà di volere Mameli fuori dal programma (così è stato per effetto della sfida). Pio e Amedeo, senza Ricky Martin sul quale ironizzate, tra le varie battute hanno fatto uno spoiler sul film Avengers Endgame.

Sempre durante la diretta, c'è stato un divertente scambio di battute tra Gerry Scotti e Alberto Urso. Il conduttore ricordava di averlo visto al suo “Io canto”, mentre Alberto gli ha ricordato di aver fatto “Ti lascio una canzone”. Cinque protagonisti in gara, tre cantanti e due ballerini: chi vincerà il programma quest'anno? Lo scopriremo tra pochissimo tempo.