Amici 2019, il serale: tutte le novità e le puntate. Squadre, direttori artistici e ospiti

Finalmente è iniziato il serale di “Amici”, in diretta da sabato 30 marzo in prima serata su Canale 5. Nell'ultima puntata prima del serale, l'ultimo banco è stato affidato a Alvis. Federica Marinari, Federico Milan e Miguel Chavez, esclusi all'ultimo momento dal serale, vengono convocati per partecipare il prossimo anno.

Nella prima puntata del serale ci sono stati Laura Pausini e Biagio Antonacci, in coppia per un tour che toccherà undici dei più importanti stadi italiani. Ogni settimana i giovani concorrenti in gara dovranno duettare o ballare con i più importanti nomi della musica italiana e internazionale.

La squadra dei Bianchi

Da sinistra a destra: Giordana, Umberto, Rafael, Alvis, Ludovica, Mameli

La squadra dei Blu

Da sinistra a destra: Vincenzo, Jefeo, Valentina, Mowgly, Tish, Alberto

I due direttori artistici e un grande ritorno

Il ritorno di Giuliano Peparini

Dopo un anno di pausa, il direttore artistico del programma tornerà a sorprenderci. Il regista e coreografo che dal 2013 al 2017 ha dato vita ai suoi “quadri”, questa volta avrà una nuova sfida: preparare le sue grandi scenografie in diretta.

Giurata speciale, Loredana Berté

Dopo la sua partecipazione del Festival di Sanremo con il brano “Cosa ti aspetti da me”, l'artista torna nel ruolo che nel 2016 è stato ricoperto per l'ultima volta da Morgan. I suoi commenti severi e diretti saranno molto utili ai ragazzi.

Direttore artistico di squadra: Ricky Martin

La voce di brani come “Maria” e “Livin' la vida loca” arriva in Italia dopo numerose esperienze come giudice in vari talent show sparsi per il mondo, tra Stati Uniti, Australia e Messico. Maria De Filippi e Ricky Martin si sono incontrati per la prima volta sul palco del Teatro Ariston a Sanremo nel 2017

Direttore artistico di squadra: Vittorio Grigolo

Per gli amanti della lirica è una vera star. Vittorio Grigolo ha avuto la fortuna di iniziare la sua carriera al fianco di Luciano Pavarotti a 13 anni e da lì, non si è più fermato, girando il mondo con tanti ruoli operistici. È il suo esordio in tv, anche se nel 2010 ha interpretato in diretta su Raiuno (e in mondovisione) il duca di Mantova nel Rigoletto.

Le altre novità

I duetti

Una giovane orchestra

«Ci sono tanti ragazzi della vostra età che studiano o hanno studiato al conservatorio e poi vanno all'estero perché non trovano facilmente lavoro in Italia» ha detto Maria De Filippi in puntata. Per questo, con l'aiuto di Celso Valli, è stato creato un gruppo di una trentina di elementi tra i 18 e i 28 anni. A dirigerli, ci sarà un giovane orchestrale.

Comici fissi Pio e Amedeo

Dopo aver conquistato il palco del Festival di Sanremo, ogni sabato vedremo Pio e Amedeo con le loro battute esilaranti e sfrontate nell'arena di “Amici”. Non è la prima volta che il duo comico lavora con Maria. Li abbiamo visti alla finale dello scorso serale e a febbraio 2019 sono stati invitati per la prima volta a «C'è posta per te».