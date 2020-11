Amici 20: Arisa e Lorella Cuccarini insegnanti ufficiali

13 Novembre 2020 | 12:09 di Alessandro Alicandri

Non ci sono più dubbi ed è ufficiale: a partire dal 14 novembre su Canale 5 (e in daytime su Italia 1) comincia Amici con due novità bomba. La prima è la presenza di Lorella Cuccarini (come già si vociferava negli ultimi giorni). Poi, a sorpresa, spunta anche il nome di Arisa. Le vedremo a arricchire il parterre degli insegnanti. Quindi per il canto con Arisa ci sarà Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, mentre con Lorella Cuccarini rivedremo Alessandra Celentano e Veronica Peparini.