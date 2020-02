“Amici 2020”: Maria riapre le grandi sfide del Serale

20 Febbraio 2020 | 14:12 di Alessandro Alicandri

State pronti, la gara ricomincia! Già, perché dal 28 febbraio su Canale 5 riparte il Serale di “Amici”, ossia la fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi.

• Tutto su “Amici 19”. La classe, i professori e il regolamento



Rispetto agli ultimi anni la partenza è anticipata di qualche settimana, mentre è del tutto inedita la collocazione in palinsesto al venerdì sera. Tuttavia si tratterebbe di una scelta temporanea: infatti, dopo la conclusione degli impegni di Maria a “C’è posta per te”, è probabile il ritorno al tradizionale appuntamento del sabato.

Un altro dato inedito è relativo al numero di alunni promossi dal pomeridiano: ne vedremo solo dieci (nelle altre edizioni erano almeno 12, se non di più), quindi la pressione sui concorrenti sarà maggiore. Come ogni anno, inoltre, sono attesi dei cambiamenti per quanto riguarda il meccanismo della gara e abbiamo una certezza: Maria De Filippi e i suoi autori sono pronti a regalarci grandi sorprese.

Ma adesso passiamo ai protagonisti della sfida. Chi non ha seguito la prima fase, scoprirà una classe agguerrita e piena di talento. Tra i ballerini, i nomi di maggior rilievo sono quelli di Javier, Nicolai e Valentin, tutti accomunati da un’invidiabile bravura nella danza, ma anche da caratteri spigolosi e ribelli.

Tra i cantanti, invece, da tenere d’occhio ci sono un paio di volti già noti per chi segue la musica in tv. Innanzitutto Nyv, che abbiamo visto a “Sanremo Giovani” nel 2018 (lo stesso anno di Mahmood, che poi fu promosso alla gara dei Big, vincendola). E poi c’è Gaia, che nel 2016 è arrivata seconda nella decima edizione di “X Factor”: era nella squadra capitanata da Fedez. Saranno loro gli eredi di Alberto Urso, vincitore di “Amici” nel 2019?