“Amici 2024”, è ora della finale. Sotto quale “segno musicale” sono nati i 6 finalisti?

LA SUA STORIA:

Christian Mida, cantante, è nato a Caracas in Venezuela. Molto legato alla mamma a cui ha dedicato il brano “Portami a ballare” di Luca Barbarossa in uno degli ultimi Serali, Christian è cresciuto a Milano. Mida ha già ottenuto due Dischi di platino per “Rossofuoco” e “Ricordarmi di scordarti” (una canzone realizzata assieme al produttore Lax che era stata pubblicata su Spotify già nel 2021). Si definisce estroverso e permaloso. Canta sia in italiano che in spagnolo e per questo ambisce a una grande carriera internazionale.

IL SEGNO MUSICALE:

Classe 1999, Mida è nato nell’anno del primo Sanremo di Fabio Fazio, condotto assieme a Laetitia Casta e al premio Nobel Renato Dulbecco. La kermesse fu vinta da “Senza pietà” di Anna Oxa dieci anni dopo “Ti lascerò”, la prima vittoria della cantante insieme con Fausto Leali. Quello fu un podio tutto al femminile, con Antonella Ruggiero al secondo posto e Mariella Nava al terzo.