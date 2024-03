“Amici 2024”, il Serale: cos’è successo nella prima puntata del 23 marzo

Il 23 marzo inizia la 23esima edizione del Serale. Qui, la cronaca completa Redazione Sorrisi







Il Serale è iniziato! Il 23 marzo su Canale 5 ha preso il via l'avventura del Serale, tra divertimento, sfide e grandi emozioni. Scopriamo le squadre vincitrici, chi è stato eliminato, quali sono state le canzoni cantate e ballate. In più tutte le curiosità di questa (bellissima) puntata d'apertura. Si parte!

I tre giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio dopo il loro ingresso in studio, scelgono la busta che decide quale squadra comincia la prima manche. La squadra scelta è la "Zerbi-Celentano", la quale decide poi di sfidare la squadra "Pettinelli-Todaro".

Le esibizioni della prima manche

Petit è in sfida con Giovanni

Petit esegue una sua reinterpretazione di "Don Raffaè" di Fabrizio De André, mentre Giovanni si esibisce in un ballo appassionato con Francesca Tocca sulle note di "Don't let me be misunderstood" nella versione dei The Animals. Vince la sfida la squadra "Zerbi-Celentano".

Marisol è in sfida con Gaia - Guanto di sfida annullato

Questa è una prova comparata di pole dance, una prova alla quale Alessandra è molto affezionata. Raimondo Todaro ha deciso di rifiutare la sfida, ma intanto viene mostrato il numero da una ballerina professionista sulle note di "Way down we go" del gruppo islandese Kaleo. Raimondo Todaro ritiene che l'esibizione sia pericolosa e che deve essere fatta da professionisti preparati.

Marisol e Dustin sono in sfida con Martina

Martina canta "Think" di Aretha Franklin circondata da tantissimi ballerini, raccogliendo i complimenti sinceri di Cristiano Malgioglio. Dall'altra parte troviamo Marisol e Dustin con "America" di Gianna Nannini. Vince la sfida Martina, preferita da Malgioglio e da Michele Bravi.

Holden è in sfida con Lil Jolie

La prima a esibirsi è Lil Jolie con "Remedios" di Gabriella Ferri. Holden invece canta "Quanto forte ti pensavo" di Madame accompagnata con Elena d'Amario che balla vicino a lui. Cristiano Malgioglio si complimenta con Holden: "Non sei una persona che canta canzoni, ma un cantante". Michele Bravi, determinante, sceglie Holden. Vince così la squadra di "Zerbi-Cuccarini".

La prima eliminazione

In questa puntata ci saranno due eliminazioni, la prima diretta. La prima della serata avviene partendo da delle nomination: Ayle , Giovanni e Gaia sono i candidati all'eliminazione. L'eliminazione è decisa dai giudici. Dopo il salvataggio di Gaia, la persona eliminata è Ayle.

Le esibizioni della seconda manche

La squadra vincitrice, "Zerbi-Celentano". Sceglie la squadra "Cuccarini-Lo" per la seconda manche.

Kumo è in sfida con Dustin - Guanto di sfida accettato

Dustin e Kumo ballano con Isobel sulle note di "I put a spell on you" nella versione di Joe Cocker. Vince Dustin, ritenuto più sensuale dai giudici.

Petit è in sfida con Sarah

Sarah canta un classico della cinematografia "Moon river". Piace tantissimo a Michele Bravi. Petit invece canta il suo singolo "Tornerai". A Cristiano Malgioglio piace tantissimo Petit ritenendo la sua voce particolarmente emozionante. La vittoria è di Petit, quindi con un 2 a 0 vince la squadra "Zerbi-Celentano".

Il primo candidato all'eliminazione

Mida, Sarah e Kumo sono i tre nominati dai professori avversari. Kumo è a rischio eliminazione.

Guanto di sfida dei Prof

Come da tradizione, i professori si esibiscono per ottenere il premio (informale) di puntata. Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ballano sulle note della colonna sonora del film "Barbie". Anna Pettinelli e Raimondo Todaro si esibiscono sulle note di "Crocodile rock", rievoca le atmosfere di inizio anni 70. Lorella Cuccarini e Emanuel Lo invece si esibiscono sulle note di "Stayin' alive" dei Bee Gees. Vincono Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Le esibizioni della terza manche

La squadra "Zerbi-Celentano" decide di lasciare il boccino e lasciarlo alle altre due squadre. Così, la terza manche passa nelle mani dei "Todarelli" (così si sono battezzati) e "Cuccarini-Lo". Ecco com'è andata.

Giovanni è in sfida con Nicholas - Guanto accettato

La prova è molto incentrata su come i ragazzi sono capaci di guidare una "dama" in una coreografia molto difficile sulle note di "Sleeping with the one I love" di Fantasia. Raimondo e Emanuel discutono non tanto sulla coreografia, ma sul rapporto tra i due ragazzi. La prova viene vinta da Nicholas.

Martina è in sfida con Lucia

Martina canta "Tu no" di Irama, mentre Lucia si esibisce sulle note di "Physical" nella versione di Goldfrapp. Michele Bravi è molto colpito da Martina, dicendo che lei personalizza molto le sue esibizioni rendendole proprie, quindi essendo poco "imitativi". La sfida viene vinta da Martina.

Lil Jolie è in sfida con Mida

Lil Jolie canta "Piazza grande" di Lucio Dalla, mentre Mida canta "Tuyo", tornata popolarissima come colonna sonora di "Narcos". La sfida viene vinta da Mida. Vince la squadra "Cuccarini-Lo".

Il secondo candidato all'eliminazione

I nominati sono Lil Jolie, Martina e Gaia. Da questi nomi viene candidata Lil Jolie.

L'eliminazione

La persona eliminata è Kumo.