“Amici 2024”, il Serale: cos’è successo nella quarta puntata del 13 aprile

Il 13 aprile continua la 23esima edizione del Serale. Qui, la cronaca completa Redazione Sorrisi







Il Serale è entrato nel vivo! Il 13 aprile su Canale 5 continua l'avventura del Serale, tra divertimento, sfide e grandi emozioni. Scopriamo le squadre vincitrici, chi è stato eliminato, quali sono state le canzoni cantate e ballate. In più tutte le curiosità di questa (bellissima) puntata. Iniziamo!

I tre giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio dopo il loro ingresso in studio, scelgono la busta che decide quale squadra comincia la prima manche. La squadra scelta è la "Zerbi-Celentano", che decide di lasciare il boccino alla "Cuccarini-Lo", la quale porta poi in "arena" per la prima manche i "Zerbi-Celentano". Ospiti della puntata Vincenzo De Lucia e Gaia.

Le esibizioni della prima manche

Mida è in sfida con Petit

Si inizia con due pezzi da 90 dell'edizione. Mida si esibisce in "Tití me preguntó" di Bad Bunny, mentre Petit sulle note di "Sweet home Chicago". La sfida viene vinta da Petit.

Sofia è in sfida con Marisol - Guanto di sfida accettato

Le due ballerine si sfidano in una gara di improvvisazione sul bellissimo brano di Madame con Sfera Ebbasta "Tu mi hai capito". La sfida viene lanciata da Emanuel Lo per testare le capacità di intrattenere senza l'ausilio di una coreografia per misurare la loro originalità. La sfida viene vinta da Sofia.

Mida è in sfida con Holden - Guanto di sfida accettato

In questa puntata sembra che si siano superate le difficoltà nell'accettare i guanti di sfida. In questa occasione Mida e Holden si sfidano in una comparata sul brano "Mediterranea" di Irama. La sfida viene vinta da Mida, così la partita viene vinta dalla squadra Cuccarini-Lo.

La prima candidatura all'eliminazione

Della squadra perdente "Zerbi Celentano" i nominati sono Marisol, Holden e Petit. Il primo candidato all'eliminazione è Petit.

Le esibizioni della seconda manche

Nella seconda partita, la squadra vincente "Cuccarini-Lo" sfida di nuovo la squadra "Zerbi-Celentano".

Sarah è in sfida con Dustin

La cantante si esibisce in "Training season" di Dua Lipa, mentre Dustin balla sulle note di "Dirty Diana" di Micheal Jackson. Vince Dustin, apprezzatissimo dalla giuria.

Sofia è in sfida con Holden

Sofia balla sulle note di "La bambola" di Patty Pravo, mentre Holden canta "Se piovesse il tuo nome" di Elisa. La vittoria viene affidata a Sofia.

Mida e Sarah sono in sfida con Marisol

In questa esibizione in duetto, Mida e Sara cantano Stardust, il brano di Mika e Chiara Galiazzo, mentre Marisol balla sulle note di "Hit the road Jack" di Ray Charles. La vittoria è di Marisol, quindi vince la squadra "Zerbi-Celentano".

La seconda candidatura eliminazione

Nel girone vengono scelte Sofia e Sarah. La seconda candidata è Sarah.

Guanto di sfida dei Prof

Nel divertentissimo momento dei professori, il tema suggerito è "I nostri miti". I primi a esibirsi sono Emanuel Lo e Lorella Cuccarini su brani di Raffaella Carrà e Micheal Jackson. Anna Pettinelli e Raimondo Todaro hanno ballato sulle note di Tina Turner. Per ultimi si sono esibiti Alessandra Celentano e Rudy Zerbi con un omaggio ironico a Emanuel Lo e nel caso di Alessandra Celentano, se stessa. Vincono Anna Pettinelli e Raimondo Todaro.

Le esibizioni della terza manche

Nella terza partita la squadra "Zerbi-Celentano" sceglie di sfidare la squadra "Pettinelli-Todaro".

Dustin è in sfida con Martina

In questa sfida mista di ballo e canto, Dustin balla sulle note di "Earth song" di Micheal Jackson mentre Martina canta "Texas hold 'em" di Beyoncé. La sfida viene vinta da Dustin.

Marisol è in sfida con Lil Jolie e Martina

Marisol balla sulle note di "I hope I get it" da "A chorus line", mentre Lil Jolie e Martina duettano su "Nessun dolore", brano di Lucio Battisti celebre nelle nuove generazioni nella versione di Giorgia. La vittoria viene data a Marisol, così vince nuovamente la squadra "Zerbi-Celentano".

La terza candidatura all'eliminazione

I nominati sono Martina e Lil Jolie. La persona candidata all'eliminazione è Lil Jolie.

L'eliminazione

Tra Petit, Sarah e Lil Jolie, la prima persona salvata è Petit. Poi viene deciso nello spareggio finale chi viene eliminato tra Sarah e Lil Jolie. In questa puntata, alla fine, non viene eliminato nessun concorrente perché Michele Bravi ha scelto di non votare, rendendo il suo voto non decisivo. Ha così assegnato dei brani che verranno cantati nella prossima puntata per decidere chi rimane e chi esce. I brani assegnati alle ragazze sono per Sarah "Cercami" di Renato Zero e per Lil Jolie "Per un'ora d'amore" dei Matia Bazar.