“Amici 2024”, il Serale: cos’è successo nella quinta puntata del 20 aprile

Il 20 aprile continua la 23esima edizione del Serale. Qui, la cronaca completa Redazione Sorrisi







Il Serale è entrato nel vivo! Il 20 aprile su Canale 5 continua l'avventura del Serale, tra divertimento, sfide e grandi emozioni. Scopriamo le squadre vincitrici, chi è stato eliminato, quali sono state le canzoni cantate e ballate. In più tutte le curiosità di questa (bellissima) puntata. Iniziamo!

Prima di tutto, è stata decisa l'eliminazione definitiva delle due cantanti in ballottaggio: tra Sarah e Lil Jolie, è stata eliminata Lil Jolie. Poi i tre giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio scelgono la busta che decide quale squadra comincia la prima manche. La squadra scelta è la "Zerbi-Celentano" che decide si sfidare la squadra "Cuccarini-Lo", Ospiti della puntata Barbara Foria e Enrico Nigiotti..

Le esibizioni della prima manche

Holden è in sfida con Sofia

La prima sfida vede Holden cantare sul brano "Everybody hurts" dei R.E.M. mentre Sofia ha ballato sulle divertenti note del brano dei Ricchi e Poveri "Ma non tutta la vita". La prova viene annullata perché non viene preso un voto decisivo per risolvere un pareggio.

Marisol è in sfida con Mida e Sarah

Marisol si esibisce a inizio puntata nella bellissima "We down we go" dei Kaleo, mentre Mida e e Sarah in duetto cantano "Pensare male" dei The Kolors con Elodie. La vittoria viene affidata a Marisol.

Dustin è in sfida con Mida

Questa volta è il turno di Dustin ballare sulle note di "Stupidi ragazzi" di Achille Lauro, mentre Mida canta una sua personalissima versione di "Volare", molto apprezzata dalla giuria. Vince Mida.

Petit è in sfida con Sarah

La prova decisiva è questa: "Petit" si esibisce in "Sciccherie" di Madame, mentre Sarah canta "The golden age", la celebre canzone di Beck. La vittoria è di Petit quindi la prima partita vede trionfare la squadra "Zerbi-Celentano".

La prima candidatura all'eliminazione

Tra Sofia e Mida, il primo candidato all'eliminazione è Mida.

Le esibizioni della seconda manche

Nella seconda partita, la squadra vincente "Zerbi-Celentano" sfidala squadra "Pettinelli-Todaro".

Holden è in sfida con Martina

Holden canta "Una direzione giusta", bellissima reinterpretazione di thasup del celebre brano di Neffa, mentre Martina ha cantato "Estranei a partire da ieri" di Alessandra Amoroso. La vittoria va a Holden.

Holden è in sfida con Gaia (Aurora)

Holden canta "Morto mai" di Lazza, mentre Aurora (la sostituta provvisoria di Gaia) balla un medley su paso-doble. Vince la sfida Aurora.

Petit è in sfida con Gaia (Aurora)

Torna Petit, questa volta con l'inedito "Mammamì", mentre Aurora ha ballato sulle note di "Higher" di Michael Bublé. Vince Petit e questo determina la vittoria ancora una volta della squadra "Zerbi-Celentano".

La seconda candidatura eliminazione

Tra Martina e Aurora (Gaia) viene candidata all'eliminazione Aurora (Gaia).

Guanto di sfida dei Prof

Il tema di questa puntata è "Dove ci portate stasera?". Lorella Cuccarini e Emanuel Lo hanno scelto un musical, "West side story". "Pettinelli-Todaro" propongono un tango appassionato. Gli attesissimi "Zerbi-Celentano" propongono un medley da discoteca. Vince la squadra "Cuccarini-Lo".

Le esibizioni della terza manche

Nella terza partita la squadra "Zerbi-Celentano" sceglie di sfidare la squadra "Cuccarini-Lo"

Dustin è in sfida con Sarah

In questa sfida mista, Dustin balla sulle note di "Everybody (Backstreet's Back)" dei Backstreet boys, mentre Sarah canta "C'est la vie" di Achille Lauro. La vittoria va a Dustin.

Petit è in sfida con Sofia

Petit propone un altro dei suoi medley, questa volta molto particolare, mescolando "Caruso" di Lucio Dalla e "Je te voglio bene assaje" di Liberato. Sofia invece balla su un mash-up di Lady Gaga sui brano "Shallow" e "Born this way". La vittoria va a Sofia.

Marisol è in sfida con Sofia

Torna il momento in stile musical con Sofia che balla sulle note di "Fever" di Beyoncé. Sofia invece balla sulle note di sulle note di "It's raining men" nella versione di Geri Halliwell.

La terza candidatura all'eliminazione

I nominati sono Sofia e Sarah. La persona candidata all'eliminazione è Sarah.

L'eliminazione

Nella sfida finale tra Mida, (Aurora) Gaia e Sarah, rimangono Gaia e Sarah. La persona eliminata è Aurora, quindi Gaia.