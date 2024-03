“Amici 2024”, il Serale: cos’è successo nella seconda puntata del 30 marzo

Il 30 marzo continua la 23esima edizione del Serale. Qui, la cronaca completa Redazione Sorrisi







Il Serale è entrato nel vivo! Il 30 marzo su Canale 5 continua l'avventura del Serale, tra divertimento, sfide e grandi emozioni. Scopriamo le squadre vincitrici, chi è stato eliminato, quali sono state le canzoni cantate e ballate. In più tutte le curiosità di questa (bellissima) puntata. Iniziamo!

I tre giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio dopo il loro ingresso in studio, scelgono la busta che decide quale squadra comincia la prima manche. La squadra scelta è la "Pettinelli-Todaro", che vuole al suo fianco la squadra "Cuccarini-Lo". Ospiti della puntata Barbara Foria e Ermal Meta.

Le esibizioni della prima manche

Martina è in sfida con Mida - Guanto di sfida annullato

Si parte subito da un confronto tra due pezzi da 90 di questa edizione, nella sfida tra Martina e Mida. La sfida, dopo il consueto dibattito iniziale in merito alla volontà di Anna di eliminare strumenti per modificare o sistemare la voce tipici della trap, alla fine la sfida viene annullata.

Martina è in sfida con Nicholas

La seconda sfida vede Martina contro Nicholas. Martina si esibisce in un brano difficilissimo, "Imagine", con una bellissima intro a cappella. Nicholas balla sulle note di "Aldo ritmo" di Salmo. Vince Martina.

Gaia è in sfida con Mida

Gaia in questa esibizione si ritrova contro il suo ragazzo. Gaia balla sulle note di "Canzone" di Lucio Dalla, mentre Mida canta "Chiamami ancora amore" di Roberto Vecchioni, nella versione originale. Vince Mida (Cuccarini-Lo).

Giovanni è in sfida con Nicholas - Guanto di sfida accettato

Questa volta Giovanni balla la stessa coreografia di Nicholas per un confronto diretto sulle note de "La barrosa", una discussa sfida di flamenco. Nicholas si oppone a Todaro, perché in questa sfida Giovanni è fortemente avvantaggiato, perché flamenco l'ha studiato. Vince Giovanni, garantendo la vittoria alla squadra "Pettinelli-Todaro".

La prima eliminazione

Della squadra perdente "Cuccarini-Lo", vengono scelte in nomination Lucia, Sara e Nicholas. La prima salvata è Sarah, mentre il primo eliminato è Nicholas. Vince una borsa di perfezionamento con opportunità di lavoro in una scuola di musical a Roma. Dispiaciuto ma orgoglioso, lascia il programma.

Le esibizioni della seconda manche

Nella seconda partita, la squadra "Pettinelli-Todaro" sfida la squadra "Zerbi-Celentano".

Lil Jolie è in sfida con Petit

La timida cantautrice canta "E non finisce mica il cielo" di Mia Martini, mentre Petit canta "Suavemente" nella versione di Soolking con delle sue barre. La sfida viene vinta da Petit (Zerbi-Celentano).

Giovanni è in sfida con Dustin - Guanto di sfida accettato

Questa volta la sfida di Raimondo è di tango, sulle note di "Amandoti" nella versione di Settembre. La vittoria va a Giovanni (Pettinelli-Todaro).

Giovanni è in sfida con Holden

Giovanni balla "Cambia el paso" di Jennifer Lopez con Rauw Alejandro mentre Holden canta Heaven degli Eiffel 65. La sfida viene vinta da Holden e quindi dalla squadra "Zerbi Celentano". La vittoria va a Holden. Vince la squadra "Zerbi-Celentano".

La prima candidatura eliminazione

I nominati sono Gaia, Giovanni e Lil Jolie. Il primo candidato all'eliminazione è Giovanni.

Guanto di sfida dei Prof

Questa settimana la sfida è a tema "latino-americano". I Cucca-Lo propongono un medley a tema Ricky Martin, mentre Todaro-Pettinelli ballano sulle note della Lambada. Per ultimi Zerbi e Celentano ballano un medley pazzo tra la colonna sonora del film "Il ciclone" e Gigi D'Alessio. Vincono Lorella Cuccarini e Emanuel Lo.

Le esibizioni della terza manche

Nella terza partita la squadra "Zerbi-Celentano" sceglie di sfidare la squadra "Cuccarini-Lo".

Holden è in sfida con Mida

Holden canta "Fai rumore" di Diodato, mentre Mida canta "Rosalina" di Fabio Concato. La sfida viene vinta da Holden.

Petit è in sfida con Sofia

Petit canta un medley dedicato Little Tony, mentre Sofia balla sulle note di "New York, New York" di Liza Minnelli. La sfida viene vinta da Sofia.

Dustin è in sfida con Sarah

Dustin balla sulle note di "Crazy little thing called love" dei Queen, mentre Sarah canta "ABCDEFU" di Gayle. Dustin, come sempre, piace molto a Alessandra Celentano. Vince Sarah, quindi anche la squadra "Cuccarini-Lo", stupita del risultato.

La seconda candidatura all'eliminazione

I nominati sono Dustin, Marisol e Holden. La seconda candidata è Marisol.

L'eliminazione

Tra Giovanni e Marisol, l'eliminato (il secondo eliminato della serata) è Giovanni.