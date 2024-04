“Amici 2024”, il Serale: cos’è successo nella sesta puntata del 27 aprile

Il 27 aprile continua la 23esima edizione del Serale. Qui, la cronaca completa Redazione Sorrisi







Il Serale è entrato nel vivo! Il 27 aprile su Canale 5 continua l'avventura del Serale, tra divertimento, sfide e grandi emozioni. Scopriamo le squadre vincitrici, chi è stato eliminato, quali sono state le canzoni cantate e ballate. In più tutte le curiosità di questa (bellissima) puntata. Iniziamo!

I tre giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio scelgono la busta che decide quale squadra comincia la prima manche. La squadra scelta è la "Cuccarini-Lo", la quale sfida la squadra "Zerbi-Celentano", Ospiti della puntata Rocco Hunt, Francesco Cicchella, Can Yaman e in collegamento Geolier. Nel corso della puntata Cristiano Malgioglio ha proposto a Martina di scriverle una canzone da proporre al prossimo Festival di Sanremo.

Le esibizioni della prima manche

Sarah è in sfida con Holden

L'inizio della puntata parte con il botto: Sarah canta "Friends" di Marshmello & Anne-Marie, mentre Holden canta "Someone you loved" di Lewis Capaldi. La sfida viene vinta da Holden.

Sofia è in sfida con Marisol - Guanto di sfida accettato.

In una particolare sfida di improvvisazione sul brano "Esseri umani" di Marco Mengoni, le due ballerine hanno dato il meglio usando il palcoscenico e la presenza di alcuni ballerini per mostrare il loro talento. Vince Sofia.

Mida è in sfida con Petit - Guanto di sfida accettato

i due artisti rap/trap si esibiscono in una divertente performance di "90min" di Salmo, brano nel quale inseriscono delle loro barre. Michele Bravi, decisivo, premia il talento di Mida e la musicalità delle parole usate. Vince la squadra "Cuccarini-Lo".

La prima candidatura all'eliminazione

Tra Marisol, Dustin e Holden, la persona candidata all'eliminazione è Holden.

Guanto di sfida dei Prof

Il tema di questa puntata è "Sblocca un'emozione". Anticipato rispetto alle altre puntate, il momento di sfida tra professori vede iniziare i "Cuccarini-Lo" sulle note di "Love the way you lie" di Rihanna e Eminem, in un'esibizione sensuale e ricca di passione. I "Pettinelli-Todaro" scelgono un'esibizione di canto e ballo sulle note di "Maria" di Ricky Martin. I "Zerbi-Celentano", poi votati come vincitori, portano un medley a tema horror, tra Dracula, Frankestein e Samara di "The ring".

Le esibizioni della seconda manche

Nella seconda partita, la squadra vincente "Cuccarini-Lo" sceglie di sfidare di nuovo la squadra "Zerbi-Celentano".

Petit è in sfida con Mida

Petit canta "Stressed out" dei Twenty-One Pilots (con sue barre), mentre Mida canta "Non vivo più senza te" di Biagio Antonacci. La sfida viene vinta da Petit.

Marisol è in sfida con Sarah

Nella nuova sfida tra ballerine, Marisol balla sulle note di "Impossible" di James Arthur, mentre Sarah balla sulle note di "Bam Bam" di Camilla Cabello. La sfida viene vinta da Sarah.

Dustin è in sfida con Mida

Dustin balla sulle energiche note di "Can't feel my face" di The Weeknd, mentre Mida canta "Fuera dal mercado" di Danny Ocean. La sfida viene vinta da Dustin, quindi vince la squadra "Zerbi-Celentano".

La seconda candidatura eliminazione

Tra Sarah e Sofia la seconda candidata all'eliminazione è Sofia.

Le esibizioni della terza manche

Nella terza partita la squadra "Zerbi-Celentano" sceglie di sfidare la squadra "Pettinelli-Todaro"

Petit è in sfida con Martina

Martina è la sola rimasta in squadra, quindi si esibirà in tutta la partita. Petit canta "Eri piccola così", mentre Martina canta "Italodisco" dei The Kolors. Vince Martina.

Marisol è in sfida con Martina

Marisol è in sfida con Martina. Marisol balla sulle note di "T' aggio vuluto bene" di Ste & andly, mentre Martina canta "Hot stuff" di Donna Summer. Vince Marisol.

Dustin è in sfida con Martina.

Dustin balla sulle note di "In the end" dei Linkin Park, mentre Martina canta "Young and beautiful" di Lana Del Rey. Vince Dustin, quindi trionfa la squadra "Zerbi-Celentano".

La terza candidatura all'eliminazione

Per forza di cose, Martina è la terza candidata all'eliminazione.

L'eliminazione

Tra Holden, Sofia e Martina, l'eliminata è Sofia. Sofia riceve subito dopo la sua eliminazione, una borsa di studio per ballare in una prestigiosa scuola di New York.