“Amici 2024”, il Serale: cos’è successo nella settima puntata del 4 maggio

Il 4 maggio continua la 23esima edizione del Serale.







Il Serale è alle battute finali! Il 4 maggio su Canale 5 continua l'avventura del Serale, tra divertimento, sfide e grandi emozioni. Scopriamo le squadre vincitrici, chi è stato eliminato, quali sono state le canzoni cantate e ballate. In più tutte le curiosità di questa (bellissima) puntata. Iniziamo!

I tre giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio scelgono la busta che decide quale squadra comincia la prima manche. La squadra scelta è la "Pettinelli-Todaro", la quale sfida la squadra "Cuccarini-Lo", Ospiti della puntata Emma e Enrico Brignano. La prossima puntata andrà in onda domenica 12 maggio.

Le esibizioni della prima manche

Martina è in sfida con Mida

Come sapete, Martina è l'unica "superstite" della squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Il programma comincia con l'esibizione di Martina con il brano "Dogs days are over" di Florence + The Machine contro "Sabbia" di Ultimo. La sfida viene vinta da Mida.

Martina è in sfida con Sarah - Guanto di sfida accettato

Inizia una comparata di canto, un guanto di sfida sulle note del bellissimo brano "This is me" dal film "The Greatest Showman". La sfida viene vinta questa volta da Martina.

Martina è in sfida con Sarah

La partita si chiude con Martina che si esibisce di nuovo con un brano stupendo di Amy Winehouse "Back to black", mentre Sarah canta "All I want" di Olivia Rodrigo. La sfida viene vinta da Sarah, che dà la vittoria alla squadra "Cuccarini-Lo"

La prima candidatura all'eliminazione

Essendo Martina l'unica concorrente di squadra, va immediatamente in candidatura all'eliminazione.

Le esibizioni della seconda manche

Nella seconda partita, la squadra vincente "Cuccarini-Lo" sceglie di sfidare la squadra "Zerbi-Celentano".

Mida è in sfida con Holden - Guanto di sfida accettato

Questo caso è molto particolare, perché nonostante il guanto da Lorella Cuccarini sia stato accettato, in realtà Holden non è riusciuto a preparare "Nessuno mi può giudicare" di Caterina Caselli. Il punto va in automatico a Mida.

Mida è in sfida con Dustin

Per la prima volta, il guanto di sfida è "misto", nel senso che Alessandra Celentano schiera Dustin contro Mida su un confronto legato all'interpretazione del brano "Portami a ballare" di Peppino di Capri. La sfida viene rifiutata dai giudici, quindi non conta.

Sarah è in sfida con Petit

Sarah si esibisce in "Royals" di Lorde mentre Petit si esibisce nel brano "Bella" (suo inedito). La sfida in questo caso viene vinta da Petit.

Mida è in sfida con Marisol

Mida in questa esibizione canta "Que pasa", il suo inedito, mentre Marisol balla sulle note di "Klan" di Mahmood. La vittoria va a Mida, che determina la vittoria della squadra "Cuccarini-Lo".

La seconda candidatura eliminazione

Tra Marisol, Holden e Dustin, il candidato all'eliminazione è Dustin.

Guanto di sfida dei Prof

Questa sfida parte sull'onda dei ricordi. "Cuccarini-Lo" hanno proposto un medley a tema ABBA. La squadra "Pettinelli-Todaro" ha proposto una coreografia su "Walking on sunshine" Katrina and the Waves. Chiude il momento Alessandra Celentano e Rudy Zerbi con un omaggio a Adriano Celentano sulle note di "Prisencolinensinainciusol". Vincono Anna Pettinelli e Raimondo Todaro.

Le esibizioni della terza manche

Nella terza partita la squadra "Cuccarini-Lo" sceglie di sfidare nuovamente la squadra "Zerbi-Celentano".

Mida è in sfida con Marisol

Mida si esibisce nel brano "El perdón" di Nicky Jam e Enrique Iglesias, mentre Marisol balla sulle note di "Spicy Margarita" di Jason Derulo e Michael Bublé. Il punto viene affidato a Marisol.

Sarah è in sfida con Holden

Sarah canta "Wrecking ball" di Miley Cyrus, mentre Holden canta "Just the way you are" di Bruno Mars. Il punto viene assegnato dalla giuria a Sarah.

Sarah è in sfida con Petit

Sarah ha cantato "Buio" di Shiva, mentre Petit canta il suo nuovo inedito "Mammamì". Il punto viene dato a Petit, che fa vincere la squadra "Zerbi-Celentano".

La terza candidatura all'eliminazione

Tra Sarah e Mida, la persona candidata all'eliminazione è Mida.

L'eliminazione

Tra Holden, Mida e Martina rimangono al ballottaggio Mida e Martina. La persona eliminata è Martina, la quale riceverà un contratto per la prossima stagione di "Fame - Saranno Famosi" il musical che girerà i teatri di tutta Italia nella prossima stagione.