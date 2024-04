“Amici 2024”, il Serale: cos’è successo nella terza puntata del 6 aprile

Il 6 aprile continua la 23esima edizione del Serale. Qui, la cronaca completa Redazione Sorrisi







Il Serale è entrato nel vivo! Il 6 aprile su Canale 5 continua l'avventura del Serale, tra divertimento, sfide e grandi emozioni. Scopriamo le squadre vincitrici, chi è stato eliminato, quali sono state le canzoni cantate e ballate. In più tutte le curiosità di questa (bellissima) puntata. Iniziamo!

I tre giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio dopo il loro ingresso in studio, scelgono la busta che decide quale squadra comincia la prima manche. La squadra scelta è la "Pettinelli-Todaro", che vuole al suo fianco la squadra "Cuccarini-Lo". Ospiti della puntata Barbara Foria e Tananai.

Le esibizioni della prima manche

Martina è in sfida con Mida - Guanto di sfida annullato

Si torna sulla sfida (impossibile?) tra Martina e Mida. In questa occasione, la canzone proposta per confrontare le due voci (l'una più tecnica e pop, l'altra più trap, un genere molto osteggiato dalla professoressa Pettinelli) questa volta è "La donna cannone" di Francesco De Gregori. La sfida viene ritenuta non equa dalla giuria e quindi viene annullata.

Lil Jolie è in sfida con Sarah - Guanto di sfida accettato

Le due cantanti dallo sguardo dolce e dallo spirito rock si alternano nello stesso brano, "Quando finisce un amore" . Lil Jolie canta "Quando finisce un amore" di Riccardo Cocciante. La sfida viene vinta da Lil Jolie, grazie alla sua capacità di trasferire le emozioni struggenti del brano.

Martina è in sfida con Mida

Nell'ultima esibizione della partita, Martina canta sulle note di "Chandelier" di Sia, mentre Mida canta "Papaya", brano popolarissimo tra i giovani di VillaBanks. La sfida viene vinta da Martina che anche in questa occasione è riuscita a offrire con la sua interpretazione, un'originale cover del brano. Vince così la squadra "Pettinelli-Todaro"

La prima candidatura all'eliminazione

Della squadra perdente "Cuccarini-Lo" vengono scelte in nomination Lucia, Sofia e Mida. La persona candidata all'eliminazione è la ballerina Lucia.

Le esibizioni della seconda manche

Nella seconda partita, la squadra "Pettinelli-Todaro" sfida la squadra "Zerbi-Celentano".

Gaia è in sfida Petit

La ballerina amatissima dalla professoressa Celentano si esibisce sulle note di "Quello che le donne non dicono" di Fiorella Mannoia, mentre Petit canta "Malatia" di Ciccio Merolla, la canzone diventata viralissima su TikTok in Italia.

Martina è in sfida con Dustin (prova annullata)

Questa volta Martina canta "Due vite" di Marco Mengoni, mentre Dustin balla sulle note di "Like I love you" di Justin Timberlake. La sfida non viene ritenuta "votabile" per un'assoluta parità tra i due artisti. Non riuscendo la giuria a derimere la parità, la prova viene annullata.

Lil Jolie è in sfida con Holden e Petit (in duetto)

Lil Jolie canta "Maledetta primavera" di Loretta Goggi, mentre la squadra Zerbi-Celentano cala gli assi facendo duettare Holden e Petit nel brano "Tango" di Tananai. La sfida viene vinta da Holden e Petit, garantendo la vittoria della manche da parte della squadra "Zerbi-Celentano".

La seconda candidatura eliminazione

I nominati sono Gaia e Lil Jolie. La persona candidata a uscire è Lil Jolie.

Guanto di sfida dei Prof

Questa settimana la sfida è a tema "tormentoni". Lorella Cuccarini e Emanuel Lo propongono un breve medley su due brani italiani di grande successo: "Tuta gold" di Mahmood e "Tribale" di Elodie. Raimondo Todaro e Anna Pettinelli ballano sulle note de "Il geghegè" di Rita Pavone. Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno invece scelto di omaggiare Annalisa in alcuni suoi brani di grande successo (Maria De Filippi chiama in videochiamata Annalisa per mostrare i professori travestiti da Annalisa). Per assoluta parità tra i giudici, nessuno vince la sfida.

Le esibizioni della terza manche

Nella terza partita la squadra "Zerbi-Celentano" sceglie di sfidare la squadra "Cuccarini-Lo".

Petit è in sfida con Sarah

Petit viene chiamato a esibirsi in un nuovo medley su tre brani intitolati "Est-ce que tu m'aimes?" di Maître Gims , "Petit Fou Fou" di Anna Rhove e e "Tous le mêmes" di Stromae, mentre Sarah canta un grande successo sanremese di Rose Villain, "Click Boom!". La sfida in questo caso viene vinta da Petit.

Marisol è in sfida con Mida

In questa sfida finale, Marisol balla per la prima volta in puntata sulle note di "Hey, Big Spender" per il musical "Sweet charity", mentre Mida canta "Sapore", canzone di Fedez. La sfida viene vinta da Marisol.

La terza candidatura all'eliminazione

I nominati sono Mida e Sofia. La persona candidata all'eliminazione è Sofia, ballerina.

L'eliminazione

Tra Lucia, Lil Jolie e Sofia, dopo le loro esibizioni, viene determinato prima il salvataggio di Lil Jolie e poi l'eliminazione di Lucia.