“Amici 2024”, il Serale: gli ospiti della quarta puntata

Ecco chi sarà sul palco del talent di Canale 5 il 13 aprile Redazione Sorrisi







Dopo l'eliminazione di Lucia nella terza puntata, la gara del Serale di "Amici" continua. Il 13 aprile Maria De Filippi ospiterà durante la gara a squadre del talent show di Canale 5, Vincenzo De Lucia, grande imitatore (anche di Maria De Filippi) e come super ospite avremo Gaia la quale presenterà il suo nuovo singolo "Dea saffica". I 10 concorrenti, divisi nelle tre squadre sono Holden, Petit, Dustin e Marisol (per la squadra Zerbi-Celentano); Martina, Lil Jolie, Gaia (per la squadra Pettinelli-Todaro); Mida, Sarah e Sofia ( per la squadra Squadra Cuccarini-Emanuel Lo). Al posto di Gaia, provvisoriamente, ballerà una sua sostituta Aurora, subentrata per un infortunio della ballerina.