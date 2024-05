“Amici 2024”, il Serale: i sei finalisti. Cos’è successo nell’ottava puntata del 12 maggio

Il 12 maggio continua la 23esima edizione del Serale. Qui, la cronaca completa Redazione Sorrisi







Il Serale di "Amici" è alle battute finali! Il 12 maggio su Canale 5 abbiamo visto la semifinale del talent tra divertimento, sfide e grandi emozioni. Scopriamo quali sono state le canzoni cantate e ballate. In più tutte le curiosità di questa puntata. Iniziamo!

I tre giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio sono i giudici anche in questa puntata ma non hanno scelto la classica busta: è cambiato il meccanismo, visto che le squadre rimaste sono solo due, quindi tutta la puntata vede sfidarsi la squadra "Cuccarini-Lo" contro "Zerbi-Celentano".

Gli ospiti sono stati Irama, Geppi Cucciari e gli Articolo 31.

Le esibizioni della prima manche

Il primo boccino per guadagnarsi un posto in finale lo ha Marisol (boccino ottenuto in sfida con Mida). Marisol sfida Sarah: la ballerina balla sulle note di "Albachiara" mentre Sarah canta "Toxic". Vince Marisol. Successivamente sempre Marisol sfida Mida: la ballerina balla su "Beautiful that way" mentre Mida canta "Ma che idea". Vince di nuovo Marisol quindi la squadra Zerbi Celentano. Sarà proprio Marisol a ottenere la prima maglia di accesso alla finale.

Le esibizioni della seconda manche

Nella seconda partita i professori della squadra "Zerbi-Celentano" scelgono Dustin come rappresentante di squadra. Nella prima sfida contro Mida balla sulle note di "Pummarola black", mentre Mida canta "100 messaggi" di Lazza. Successivamente Dustin, ballando "I can't get no (satisfaction)" sfida Sarah nel brano "Wannabe". In entrambi i casi, la sfida viene vinta dalla squadra "Zerbi-Celentano". Nello spareggio di squadra, ottiene la maglietta dorata Dustin.

Guanto di sfida dei Prof

L'ultimo guanto di sfida dei professori ha come tema "Tutto per tutto". I "Pettinelli-Todaro" propongono una temeraria coreografia con tanto di ingresso di Anna dall'alto. I "Cuccarini Lo", ribattezzati "Cuccalo in black", si esibiscono in una folle coreografia in stile hip hop. Chiudono gli Zerbi Celentano con un'esibizione a tema cartoon vestiti da ricci, un tormentone di quest'anno.

Vincono la sfida e vincono tutto il segmento i "Cuccarini-Lo".

Le esibizioni della terza manche

Ora è tempo di vedere Petit giocarsi il tutto per tutto per un posto in finale. Petit canta "I'll be missing you" mentre mida canta "Mama insegnami a ballar". Vince Petit. Nella nuova sfida Holden canta "Sono solo parole", mentre Sarah canta "Qualqu'un m'a dit" e vince Sarah. Ultima sfida è tra Petit e Sarah. Petit canta Meleğim mentre Sara canta la colonna sonora di "Kill Bill". Vince Petit e quindi di nuovo la squadra "Zerbi-Celentano". Nella sfida finale per il posto in finale, tra Petit e Holden, conquista la maglia Petit.

Nel successivo ballottaggio sarà Holden a guadagnare il penultimo posto (formalmente il penultimo) in finale. Rimangono Sarah e Mida.

L'eliminazione?

Non c'è stata nessuna eliminazione. La giuria ha proposto di poter ammettere sia Mida che Sarah in finale. Così è stato, quindi avremo sei finalisti: Marisol, Dustin, Petit, Holden, Mida e Sarah. La finale sarà il prossimo 18 maggio.