“Amici 2024”, tutto sul Serale: quando inizia, gli allievi, le squadre e i giudici

15 ragazzi, tra ballerini e cantanti, si sfidano in prima serata dal 23 marzo







Come ogni anno, con la primavera, arriva anche il Serale di "Amici". Qui trovate tutte le informazioni necessarie per entrare appieno nel clima del programma di Maria De Filippi con i riassunti delle puntate, le squadre e il loro "manifesto", così come i giudici, gli ospiti e tutto ciò che accadrà durante lo show.

Quando inizia il Serale di Amici 2024

Il 23 marzo inizia il Serale di Amici 2024 e andrà in onda il sabato sera in prima serata su Canale 5. 15 concorrenti si sfidano divisi in 3 squadre, pronti a superare sfide, prove ed eliminazioni.

Quando finisce il Serale? Quando ci sarà la finale di Amici 2024?

Il Serale di "Amici" dovrebbe finire sabato 18 maggio, quando, dopo 9 puntate si terrà la finale.

Gli allievi, le squadre e i professori del Serale

Squadra Rudy Zerbi - Alessandra Celentano

Dustin Taylor (ballo) - Viene dall’Australia e studia Economia: «Danzare per me significa respirare».

(ballo) - Viene dall’Australia e studia Economia: «Danzare per me significa respirare». Holden (Joseph Carta, canto) - Vive da solo a Roma con i suoi due gatti. Ha scritto decine di canzoni: «Faccio tutto da solo, musica, testi e produzione»

(Joseph Carta, canto) - Vive da solo a Roma con i suoi due gatti. Ha scritto decine di canzoni: «Faccio tutto da solo, musica, testi e produzione» Marisol Castellanos (ballo) - Vive a Biella con la mamma e il papà, originario di Cuba. Studia danza da quando ha 8 anni: «Ballare è una valvola di sfogo»

(ballo) - Vive a Biella con la mamma e il papà, originario di Cuba. Studia danza da quando ha 8 anni: «Ballare è una valvola di sfogo» Petit (Salvatore Moccia, canto) - Madre francese e papà napoletano, vive a Roma. Ha lasciato la carriera nel calcio per la musica.

Rudy Zerbi ai suoi cantanti: «Non siete secondi a nessuno. Rappresentate, insieme, tutto quello che è la musica oggi. Siete tanto diversi e siete speciali nel vostro essere unici, ma mi piacete insieme nella squadra».

Alessandra Celentano: «È una vera selezione la vostra. Ai ballerini posso dire che vi ho scelto perché siete versatili, perché mi piacete fin dal primo momento, non ho mai avuto dubbi su di voi. Siete veramente quattro elementi di valore. È inutile dire tante cose».

Squadra Lorella Cuccarini - Emanuel Lo

Kumo (Tiziano Coiro, ballo) - È di Gaeta, ma vive a Milano. Ha iniziato a ballare hip hop a 13 anni: «La danza mi ha salvato la vita».

(Tiziano Coiro, ballo) - È di Gaeta, ma vive a Milano. Ha iniziato a ballare hip hop a 13 anni: «La danza mi ha salvato la vita». Lucia Ferrari (ballo) - Viene dagli Stati Uniti e studia a Roma: «La danza è un super potere, quando ballo mi sembra di volare».

(ballo) - Viene dagli Stati Uniti e studia a Roma: «La danza è un super potere, quando ballo mi sembra di volare». Mida (Christian Prestato, canto) - Nato a Caracas, in Venezuela, vive in provincia di Milano con la madre. Vorrebbe cantare in spagnolo e avere una carriera anche all’estero.

(Christian Prestato, canto) - Nato a Caracas, in Venezuela, vive in provincia di Milano con la madre. Vorrebbe cantare in spagnolo e avere una carriera anche all’estero. Nicholas Borgogni (ballo hip-hop) - Di Genova, ha iniziato a ballare tre anni fa: «Mi aiuta a tirare fuori quello che ho dentro».

(ballo hip-hop) - Di Genova, ha iniziato a ballare tre anni fa: «Mi aiuta a tirare fuori quello che ho dentro». Sarah Toscano (canto) - Vive a Vigevano con la famiglia. Per lei cantare è una liberazione: «Canto tutto quello che mi passa per la testa».

(canto) - Vive a Vigevano con la famiglia. Per lei cantare è una liberazione: «Canto tutto quello che mi passa per la testa». Sofia Cagnetti (ballo) - Vive ad Ancona con i genitori. Ha iniziato a camminare e ballare contemporaneamente.

Lorella Cuccarini: «È un palco completamente diverso quello del Serale, andiamo a fare uno spettacolo al sabato sera e quindi non vi esibite come allievi ma come dei professionisti che devono gestire quel palco. Tutti i numeri messi in scena sono importanti, non dovete mai perdere di vista la vostra centralità e la vostra personalità. Dovete unire le vostre forze per i numeri che dovrete fare insieme».

Emanuel Lo: «È bello avere una squadra, ma dovete emergere voi. Siete diversi e con storie diverse da raccontare. Lavorare duramente, ogni performance dev'essere l'ultima e l'unica performance. Non dovete mai perdere il proprio punto di arrivo».

Squadra Anna Pettinelli - Raimondo Todaro

Ayle (Elia Faggella, canto) - Vive a Livorno, ama i tatuaggi e ha lavorato come barista. Ha studiato batteria, violoncello e pianoforte. Cantare è uno sfogo: «Scrivo di cose che mi accadono realmente»

(Elia Faggella, canto) - Vive a Livorno, ama i tatuaggi e ha lavorato come barista. Ha studiato batteria, violoncello e pianoforte. Cantare è uno sfogo: «Scrivo di cose che mi accadono realmente» Gaia De Martino (ballo) - Dopo alcuni anni di pattinaggio artistico ha deciso di dedicarsi alla danza. Vive a Roma.

(ballo) - Dopo alcuni anni di pattinaggio artistico ha deciso di dedicarsi alla danza. Vive a Roma. Giovanni Tesse (balli latini) - Vive a Barletta con la famiglia. Cintura nera di karate, è stato campione italiano di danze latino americane in coppia con la sorella Ilaria.

(balli latini) - Vive a Barletta con la famiglia. Cintura nera di karate, è stato campione italiano di danze latino americane in coppia con la sorella Ilaria. Lil Jolie (Angela Ciancio, canto) - Da Caserta si è trasferita a Milano per inseguire il sogno della musica.

(Angela Ciancio, canto) - Da Caserta si è trasferita a Milano per inseguire il sogno della musica. Martina Giovannini (canto) - Mamma brasiliana e papà italiano, canta da quando ha 9 anni: «Credo che il canto mi stia aiutando a superare la timidezza».

Anna Pettinelli: «Da questo momento in poi, noi dobbiamo essere compatti, non guardiamo gli altri, non esiste scritto da nessuna parte chi è il vincitore di Amici. Dobbiamo arrivare convinti con ogni esibizione provata e riprovata. L'atteggiamento è quello di dare il massimo fregandocene degli altri. Questa è l'unica maniera per andare avanti».

Raimondo Todaro: «Sono tranquillissimo e felicissimo dei nostri ballerini, perché mi fanno sentire sicuro, Gaia e Giovanni per me siete la combinazione perfetta. Dove non arriva uno, arriva l'altro. Anche dal punto di vista dell'approccio. Sono serenissimo perché mi sento come un giocatore che ha tutte le carte in mano. Date tutti voi stessi e ragionate come una squadra».

I giudici del Serale

Dopo il grande successo nel 2023, torna nel 2024 al completo il trio di giudici formato da Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Con le loro prove di apertura di puntata divertentissime, i loro giudizi sempre attenti e sensibili e la loro capacità di interagire con i ragazzi in modo mai banale, saranno ancora una volta le persone perfette per accompagnare i ragazzi durante il Serale. Confermato anche il direttore artistico Stéphane Jarny con le sue coreografie spettacolari.