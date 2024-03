“Amici 2024”, le coppie di professori ci presentano il Serale

Siete la coppia di prof più longeva. Contenti di ritrovarvi o avreste voluto cambiare?

Celentano: «Cambiare? Mai! Siamo Rudy e Cele, i più “fighi” dalla tele...».

Zerbi: «Concordo, e anzi ogni volta partiamo più agguerriti e convinti che mai. Quest’anno abbiamo una squadra con pochi elementi ma buoni».

Ci stupirete ancora con le vostre esibizioni esilaranti?

Zerbi: «Non possiamo spoilerare, ma abbiamo alzato l’asticella a livelli altissimi, aspettatevi cose mai viste!».

Celentano: «Deve essere una grande sorpresa, mantenendo però i nostri altissimi standard di performance».

Tra voi ci sono mai discussioni?

Celentano: «No. La verità è che andiamo d’accordo, non ho mai discusso con Rudy. A volte non la pensiamo allo stesso modo, ma in linea di massima siamo sempre stati sulla stessa lunghezza d’onda».

Zerbi: «Vero. Credo ci leghi un profondo senso del rispetto e dell’educazione. Abbiamo entrambi ricevuto una formazione molto rigorosa, e vi svelo una cosa: nessuno lo sa ma le nostre famiglie sono molto amiche da prima che nascessimo noi. Abbiamo un affetto che parte da lontano».

Fieri del vostro “poker d’assi”?

Celentano: «Sono molto più che soddisfatta, abbiamo dei ragazzi di qualità, che è la cosa più importante».

Zerbi: «Come squadra non sono mai stato così felice come quest’anno. Sono convinto di tutti e quattro. E poi c’è corrispondenza perfetta tra il talento e il mio gusto personale».

Il consiglio che date ai ragazzi per reggere la tensione?

Celentano: «La cosa importante è la testa, tutto parte da lì. Anche per riuscire a comandare le emozioni. E poi dico loro di godersi questo momento meraviglioso che ricorderanno per tutta la vita!».

Zerbi: «Ho detto a tutti e quattro di tenere presente che è la squadra a dover vincere, e quindi di fare un passo indietro con l’ego».

Sono più competitivi loro quattro o voi due?

Celentano: «La competizione, anche se spesso si nega, c’è e non c’è niente di cui vergognarsi. Noi siamo al servizio dei ragazzi e di conseguenza siamo anche noi in competizione».

Zerbi: «Io nella vita non sono competitivo per nulla, ad “Amici” lo divento in un modo bestiale! Però voglio che sia chiaro un punto: la competitività va messa al servizio della crescita dei ragazzi».

Come si affrontano le sconfitte?

Zerbi: «Non dando la colpa agli altri, esaminando la sconfitta e capendo perché è successo: si perde perché qualcuno è stato più forte o sei stato scarso tu. Bisogna smetterla di fare le vittime dando la colpa a chi ti giudica».

Celentano: «Le sconfitte fanno parte della vita, bisogna saperle digerire nel modo più giusto: reagire, andare avanti e migliorare. È come le affronti la cosa importante».