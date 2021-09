“Amici 21″, il pomeridiano: la classe e il regolamento

Dal 19 settembre, tutto quello che c'è da sapere sulla nuova edizione del talent Alessandro Alicandri







Il 19 settembre, eccezionalmente per due domeniche, “Amici” torna in onda alla domenica per due settimane per la formazione della classe. Nella prima puntata Maria De Filippi presenta il nuovo corpo docente che vede il passaggio di Lorella Cuccarini nel banco di canto e come si vociferava da qualche settimana, l'arrivo di Raimondo Todaro. Nel programma viene ricordato Michele Merlo, giovane ex concorrente del talent prematuramente scomparso.



In questa puntata i banchi sono inizialmente occupati da tantissimi vip: Gerry Scotti, Giulia Stabile, Linus, Nino Frassica, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Tommaso Paradiso, Raoul Bova, Roberto Baggio, Eleonora Abbagnato, Filippo Magnini, Gaia Sabbatini (tra coloro che sono intervenuti). Sono ospiti della puntata anche Alessandro, Aka 7even e Deddy, finalisti della scorsa edizione.

La classe, non completa per ora, è formata da Alex (Canto), Flaza (C), Luigi (C), LDA (Luca, C), Carola (Ballo), Mirko (B, il banco per ora sarà suo al massimo per un mese per dimostrare di meritarlo), Albe (C), Inder (C), Christian (B). Giacomo (Canto) dovrà affrontare subito una sfida per conquistare la maglia, così come Nunzio e Mattia (B) hanno la "maglia sospesa" e verranno osservati e dovranno sfidarsi, giudicati da Raimondo Todaro.