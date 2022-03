“Amici 21″, il Serale: tre squadre per la vittoria

La sfida inizia ora. Ecco gli alunni distribuiti neri tre team Alessandro Alicandri







Il 19 marzo torna la grande avventura del Serale e nello speciale del 13 pomeriggio ”Amici - Verso il Serale" sono state rivelate le tre squadre che daranno vita alla sfida. In pratica ogni professore di canto o di ballo ha portato i suoi allievi in squadra, quindi gli schieramenti esattamente come lo scorso anno, sono già pronti per darsi battaglia. Eccole.

Le squadre del Serale

Squadra Pettinelli - Peparini:

Albe (canto), Alice (ballo), Crytical (canto), Dario (ballo), John Erik (ballo)

Squadra Cuccarini - Todaro:

Aisha (canto), Alex (canto), Christian (ballo), Nunzio (ballo), Serena (ballo) e Sissi (canto)

Squadra Zerbi - Celentano:

Calma (canto), Carola (ballo), Gio Montana (canto), LDA (canto), Leonardo (ballo), Luigi (canto) e Michele (ballo)

Dalla composizione si può notare che la squadra Pettinelli-Peparini ha 5 elementi contro i 6 di Cuccarini - Todaro e i 7 della squadra Zerbi - Celentano. Dei 18 ragazzi passati al Serale, ci sono 5 ragazze e 13 ragazzi.