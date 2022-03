“Amici 21” il Serale: Alice e Gio eliminati. Il riassunto della prima puntata

19 marzo, comincia la fase finale del talent su Canale 5. Ecco com'è andata Alessandro Alicandri







Amici è cominciato il 19 marzo o con ben due eliminazioni! Il Serale, quest'anno non cambia formula. Dopo ogni partita si candida qualcuno a una possibile eliminazione, che può essere immediata o rimanere una candidatura con la persona scelta tra le squadre sconfitte nelle altre partite. Dopo la prima partita, vinta dalla squadra “Zerbi Celentano”, viene eliminata subito Alice Del Frate della squadra “Pettinelli Peparini”. Alice non prende bene l'eliminazione, ritenendo che sia troppo presto per un'eliminazione perché avrebbe voluto studiare ancora.

Durante la seconda partita, che vede “Zerbi Celentano” contro “Cuccarini Todaro”. Durante la partita, Emanuele Filiberto non riesce a votare in una sfida, di fatto annullandola con un pareggio. La seconda manche non ha un'eliminazione diretta: nella squadra “Cuccarini Todaro”, sconfitta, viene scelto Christian come candidato all'eliminazione.

Prima della terza sfida, parte un guanto di sfida tra i professori. La sfida è a tema musical: Lorella e Raimondo riprendono una scena iconica di "Grease", mentre Alessandra e Rudy puntano su “Sister act”.

Colpo di scena: la terza sfida viene vinta dalla squadra “Cuccarini Todaro” e la persona candidata all'eliminazione è Gio Montana, il quale dovrà sfidarsi con Christian per l'eliminazione. Chi uscirà? Nell'attesa Nino Frassica presenta la sua versione di “Amici” chiamata “Amici Senior".

La sfida finale vede l'eliminazione di Christian. Ogni eliminato riceve 7 mila euro grazie allo sponsor Marlù. Il più votato di tutte le puntate invece riceverà un premio di 30 mila euro. A fine puntata è ospite Elisa che canta ”O forse sei tu” accompagnata con i ballerini e Elena D'Amario.