“Amici 21” il Serale: Carola Puddu eliminata. Il riassunto della quinta puntata

Cosa è successo il 16 aprile su Canale 5? Ecco com'è andata Alessandro Alicandri







Che paura! La puntata del 16 aprile del Serale comincia con un momento molto particolare: la prima partita (Pettinelli-Peparini conto Zerbi-Celentano) finisce con la sconfitta della prima squadra e la candidatura di Albe e Dario all'eliminazione diretta... In realtà Maria De Filippi non ha subito rivelato che da questa puntata le eliminazioni non saranno più due per volta ma una (per ora). Il candidato all'eliminazione è Dario, ma loro stessi e le rispettive compagne, Sissi e Serena, spaventate hanno pianto per paura di perdere i loro amati.

La seconda partita (Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Todaro) viene vinta di nuovo dalla squadra Zerbi-Celentano. I candidati all'eliminazione sono Serena, Sissi e Alex. Non viene candidato Nunzio, che Alessandra Celentano ha definito "un'insalata, di contorno". La seconda persona candidata all'eliminazione è Serena.

È il momento della sfida tra i professori sui balli di gruppo. Per la prima volta Rudy Zerbi e Alessandra Celentano vincono sulle note di YMCA, mentre Lorella e Raimondo si sono esibiti su un medley di canzoni: Gangnam Style, Waka Waka, Danza Kuduro.

La terza partita (Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Todaro) viene vinta da Lorella e Raimondo. In particolare è stata molto bella l'esibizione di Sissi e Alex nel brano "One Love". I nominati Sono Luigi, Cartola e LDA. La candidata all'eliminazione è Carola, che si ritrova poi quindi alla sfida finale con Serena e Dario e Carola viene eliminata. Le è stato proposto un ruolo come Giulietta nel balletto “Giulietta e Romeo“ nella prossima stagione al Balletto di Roma, con le coreografie di Fabrizio Monteverde.

Ospiti della puntata sono Nino Frassica e i Follya, il nuovo progetto nato da gran parte della vecchia formazione dei Dear Jack, Alessio Bernabei incluso. Cantano e suonano il loro brano d'esordio "Morto per te".