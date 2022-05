“Amici 21” il Serale: i cinque finalisti

Cos'è successo il 7 maggio 2022? Ecco il riassunto della semifinale Alessandro Alicandri







Sono Sissi, Michele, Luigi, Alex, Albe e Serena i sei finalisti di Amici 21. Maria De Filippi ha annunciato che è la prima volta che accade, se consideriamo il Serale com'è strutturato ora. Amici aveva però già nelle primissime due edizioni proposto la finale con sei concorrenti, ma in effetti la forbice si è aperta quest'anno e sarò un grande show. Purtroppo non ce l'ha fatta Dario Schirone, il ballerino della squadra Pettinelli-Peparini, che ha dato il massimo in questa semifinale ma non ce l'ha fatta. È andata meglio a Albe e Serena: Maria De Filippi, scherzando, ha detto che sarebbe rimasta per loro solo una maglia e che avrebbero dovuto decidere loro due il finalista. Ovviamente era uno scherzo perché le votazioni hanno portato a una assoluta parità. In questa puntata la parte comica è stata ancora una volta nelle mani di Nino Frassica e del suo "Amici Senior" e invece l'ospite musicale è stato Marco Mengoni con il suo nuovo brano "No stress". La finale sarà domenica 15 maggio su Canale 5.