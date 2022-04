“Amici 21” il Serale: John Erik e Leonardo eliminati. Il riassunto della terza puntata

Amici è arrivato alla sua terza puntata! Il 2 aprile i ragazzi delle tre squadre si sono sfidate su Canale 5 per dare il meglio e evitare l'eliminazione. Stash come ha annunciato qualche giorno fa, è positivo al Covid. Al suo posto in giuria, c'è stata Sabrina Ferilli. Ecco com'è andata la puntata, che ha avuto come ospite Fabrizio Moro e la parte di comicità affidata, come sempre a Nino Frassica.

La prima partita, Cuccarini-Todaro contro Pettinelli-Peparini viene vinta dalla squadra di Lorella e Raimondo con un risultato schiacciante di due a zero. Eliminato in via diretta è John Erik, che chiede ai suoi compagni di viaggio di "rubare, con gli occhi e con le orecchie", ovvero di imparare il più possibile da questa importante esperienza formativa.

La seconda partita continua con la squadra Cuccarini-Todaro contro Zerbi-Celentano. La partita è stata vinta dalla squadra formata da Rudy e Alessandra e viene candidato all'eliminazione Nunzio. A proposito di Nunzio, è al centro delle attenzioni per i suoi tutorial dedicati alla Celentano su come si ballano i balli latino americani legati proprio alle critiche che la professoressa non ha mai risparmiato nei confronti del ragazzo siciliano.

Prima della terza sfida, arriva la sfida dei prof. Cuccarini-Todaro canteranno “La notte vola“ mentre Zerbi-Celentano riprende la stessa canzone in una versione... modificata. La vittoria ovviamente è sempre di Cuccarini-Todaro. Si continua con la gara e vince di nuovo la squadra Cuccarini-Todaro. Il candidato all'eliminazione è Leonardo. Nella lunga sfida finale, che ha visto anche un momento di improvvisazione, a spuntarla è Nunzio.

Leonardo è stato eliminato.