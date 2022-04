“Amici 21” il Serale: LDA (Luca D’Alessio) eliminato. Il riassunto della sesta puntata

Cosa è successo il 23 aprile su Canale 5? Ecco la cronaca della puntata Alessandro Alicandri







Nella puntata del 23 aprile, il Serale diventa sempre più elettrizzante. Ospiti della puntata sono Nino Frassica (per il suo Amici Senior) e poi i The Kolors al gran completo. Ma ecco cosa è successo durante la sesta puntata. La prima partita è stata tra Cuccarini-Todaro e Zerbi-Celentano. La vittoria è netta: grazie al decisivo contributo di Alex, è la squadra di Lorella e Raimondo Todaro a vincere. Come sapete già dalla scorsa puntata l'eliminazione è solo una: tra Michele, Luigi e LDA, è LDA che si deve confrontare con una possibile eliminazione.

La seconda manche ritrova la squadra vincitrice Cuccarini-Todaro e Zerbi-Celentano. Questa volta a spuntarla è la squadra Zerbi Celentano, che porta in candidatura tutti gli elementi della squadra avversaria. Tra loro, dopo le esibizioni, viene candidato il ballerino Nunzio. La terza partita ha Zerbi-Celentano contro Peparini-Pettinelli. A spuntarla è la squadra Zerbi Celentano, che porta in candidatura all'eliminazione Dario.

La sfida finale è quindi tra LDA, Nunzio e Dario (quindi un membro per ogni squadra). Viene eliminato (a sorpresa) LDA. La sfida tra prof questa settimana è molto particolare, a tema libero: Lorella e Raimondo hanno ballato vestiti da zombie sulle note di ”Thriller”. mentre Alessandra e Rudy si sono scatenati in una serie di balli di gruppo sudamericani. Vincono per la seconda volta la sfida Zerbi e Celentano.