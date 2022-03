“Amici 21″, il Serale: le squadre, i cantanti e i ballerini

Il talent di Maria De Filippi arriva alla fase finale con le puntate del sabato in prima serata Alessandro Alicandri







Maria De Filippi e gli insegnanti della scuola di “Amici” sono pronti ai nastri di partenza. Il 19 marzo comincia il Serale. Dopo sei mesi (due in più della precedente edizione) i ragazzi devono dimostrare in prima serata su Canale 5 di avere non solo le qualità per rimanere nel programma, ma il talento per vincere in una gara a squadre, tre, e poi tutti contro tutti. A votarli è la giuria, la stessa del 2021: Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e Stash.

Esattamente come lo scorso anno, le tre squadre saranno capitanate da due dei professori: tornano le squadre “Zerbi - Celentano” e “Pettinelli - Peparini“. Nuova è invece la squadra “Cuccarini - Todaro”.

Le tre squadre

Squadra Pettinelli - Peparini: Albe (canto), Alice (ballo), Crytical (canto), Dario (ballo), John Erik (ballo)

Albe (canto), Alice (ballo), Crytical (canto), Dario (ballo), John Erik (ballo) Squadra Cuccarini - Todaro: Aisha (canto), Alex (canto), Christian (ballo), Nunzio (ballo), Serena (ballo) e Sissi (canto)

Aisha (canto), Alex (canto), Christian (ballo), Nunzio (ballo), Serena (ballo) e Sissi (canto) Squadra Zerbi - Celentano: Calma (canto), Carola (ballo), Gio Montana (canto), LDA (canto), Leonardo (ballo), Luigi (canto) e Michele (ballo)

Chi ha conquistato la maglia del Serale?

Categoria Canto

Sissi (Silvia Cesana)

Alex (Alessandro Rina)

Aisha Maryam Samb

Albe (Alberto La Malfa)

Calma (Marco Barbieri)

Crytical (Francesco Paone)

Gio Montana (Giovanni Niro)

LDA (Luca D'Alessio)

Luigi Strangis

Categoria Ballo