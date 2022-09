Amici 22: gli allievi della nuova classe

Ecco i ballerini e i cantanti confermati ufficialmente il 18 settembre su Canale 5 Alessandro Alicandri







È cominciata il 18 settembre la nuova edizione di Amici 22, con il corpo docente composto da Rudy Zerby, Lorella Cuccarini, il ritorno di Arisa per il canto e Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e il ritorno di Emanuel Lo per la danza. Ecco gli alunni che hanno finora preso la celebre felpa celeste, in ordine di ammissione e tra 34 "finalisti": Asia Bigolin (ballo), Cricca (Giovanni Cricca, canto), Maddalena Svevi (ballo), Andre (Andrea Mandelli, canto), NDG (Nicolò di Girolamo, canto), Megan Ria (ballo), Federica Andreani (canto), Samuel Segreto (ballo), Aaron Cenere (canto), Rita Pompilii (ballo), Niveo (Marco Fasano, canto), Gianmarco Petrelli (ballo). Piccolo G (Giovanni Rinaldi, canto), Ramon Agnelli (ballo), Wax (canto), Samu (Samuele Antinelli, ballo), Tommy Dali (Tommaso Daliana, canto).