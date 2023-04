“Amici 22, il Serale”: Alessio eliminato. Cosa è successo nella quarta puntata dell’8 aprile

I fatti principali, le sfide e tutto quello che c'è da sapere Alessandro Alicandri







Si è appena chiusa la quarta puntata del Serale di Amici dell'8 aprile. Nel giorno prima di Pasqua abbiamo visto Alessandro Siani come ospite comico e Annalisa come ospite musicale per cantare la sua "Mon Amour". L'eliminato è Alessio della squadra "Cuccarini - Lo". Ecco com'è andata nel dettaglio.

La prima partita vede per la prima volta uno scontro tra la squadra Cuccarini Lo e Arisa Todaro. La partita viene vinta dalla squadra Cuccarini Lo. In questa puntata ci sarà solo un'eliminazione. I prof scelgono come nominati: Wax, Alessio e Mattia. Il candidato all'eliminazione è Alessio.

La seconda partita ritrova la squadra Cuccarini Lo contro Zerbi e Celentano. La partita viene vinta due a uno dalla squadra Zerbi Celentano. I professori, in questa occasione, per la prima volta scelgono solo due nomi che sono Angelina e Maddalena. La candidata all'eliminazione è Angelina.

La sfida tra professori, a tema "grandi classici per più generazioni" viene vinta da Arisa e Raimondo Todaro sul brano "La notte" cantato da Arisa e ballato da Raimondo con Francesca Tocca, tornata a ballare dopo un brutto infortunio lo scorso ottobre al piede.

La terza e ultima partita ha visto competere la squadra Zerbi Celentano contro Arisa Todaro. C'è stato un guanto di sfida sulla tenuta vocale tra Wax e Aaron. La sfida viene vinta da Wax. Alla fine vince la squadra Zerbi Celentano. I candidati all'eliminazione. Il candidato di questa partita è Mattia.

Alessio, Angelina e Mattia sono al ballottaggio per l'eliminazione. Alessio è la persona eliminata. La puntata ha avuto come ospite comico Alessandro Siani e in chiusura come ospite musicale Annalisa.