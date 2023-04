“Amici 22, il Serale”: Federica eliminata. Cosa è successo nella quinta puntata del 15 aprile

I fatti principali, le sfide e tutto quello che c'è da sapere Alessandro Alicandri







Si è appena chiusa la quinta puntata del Serale di Amici del 15 aprile. Abbiamo visto come ospite musicale Clara (dalla serie "Mare Fuori") e come ospite comico/musicale Francesco Cicchella. L'eliminata è Federica della squadra "Arisa Todaro". Ecco cos'è successo nel corso della puntata.



La prima partita vede il confronto tra la squadra Zerbi Celentano e Cuccarini Lo. Vince la squadra Zerbi Celentano. I professori eleggono Cricca e Angelina per l'eliminazione finale. Il candidato è Cricca.

La seconda partita ha una sfida tra Zerbi Celentano e Cuccarini Lo. Vincono 2 a zero la squadra Cuccarini Lo. I candidati all'eliminazione sono Aaron e Ramon. Il candidato all'eliminazione è Ramon. In questa sfida Cristiano Malgioglio ha criticato Aaron pere la sua interpretazione di "La cura" di Franco Battiato. Aaron per questo motivo, ha pianto.

La sfida tra i professori è stata vinta da Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, in un sensuale ballo sulle note di "Nel bene nel male" di Madame. L'esibizione si è distinta per la loro sensualità e bravura.

La terza partita ritrova la squadra Cuccarini Lo, questa volta contro Arisa Todaro. La partita viene vinta di nuovo due a zero da Cuccarini Lo e vengono candidati all'eliminazione Federica e Wax. Federica è candidata all'eliminazione.

La sfida per l'eliminazione definitiva è quindi tra Cricca, Ramon e Federica. Cricca viene salvato, quindi l'eliminazione sarà tra Federica e Ramon. L'eliminata è Federica.