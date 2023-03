“Amici 22”, il Serale: i concorrenti, le squadre e i giudici

Ecco i protagonisti della fase finale del talent. Sono 15 i ragazzi, tra ballerini e cantanti, che si sfideranno in prima serata per la vittoria Alessandro Alicandri







Se nella foto vedete i volti dei ragazzi così felici è perché la conferma definitiva del loro posto al Serale è arrivata pochi minuti prima di scattare questa immagine. Molti, in realtà, una maglia dorata simbolo dell’ammissione alla fase finale di “Amici” l’avevano già conquistata durante le puntate della domenica pomeriggio, ma pochi giorni priam del Serale è stata fatta tabula rasa, azzerando ogni decisione precedente.

Gli alunni, in una sequenza di esibizioni al cardiopalma hanno dovuto dimostrare il loro valore come se fosse la prima volta, riconfermando quella che è la dote principale per rimanere in gioco e forse anche per vincere il talent: la tenacia. Sì, perché per molti di questi ragazzi arrivare in prima serata è il risultato di un percorso a ostacoli complicatissimo che li ha portati dal 18 settembre fino al 18 marzo (prima puntata del Serale su Canale 5) a mettersi in discussione non solo come artisti esordienti in cerca di un’opportunità, ma come adolescenti che stanno diventando (e anche piuttosto rapidamente, in alcuni casi) persone adulte.

Questa è la 22ª edizione di “Amici”, di dinamiche negli anni ne abbiamo viste un’infinità ma mai come questa volta la strada si è fatta così tortuosa e in salita: se in passato i ragazzi hanno spesso potuto fare affidamento su almeno un professore che li ha sostenuti contro tutto e tutti, in questi mesi sono stati proprio gli insegnanti di riferimento ad aver dubitato a più riprese (anche fino all’ultimo minuto) delle potenzialità dei loro allievi.

Un esempio è quello arrivato alle orecchie di tutti: anche chi non guarda assiduamente “Amici” ha saputo di alcuni fatti gravi che sono avvenuti nel celebre e cosiddetto “Capodanno Gate”, nella notte di fine anno e nella casetta dove i ragazzi vivono da mesi circondati dalle telecamere. I fatti non sono stati mai raccontati per decisione della produzione e di Maria De Filippi, ma hanno coinvolto quasi metà della classe, creando una situazione di grande tensione, culminata in sfide immediate con talenti esterni al programma, eliminazioni dirette e provvedimenti disciplinari mai visti prima.

I riflettori sono stati per lungo tempo puntati su Wax, uno dei talenti di quest’anno che alla fine di tutta la vicenda si è sentito dire da Maria queste parole: «Quando ci siamo visti per la prima volta ai casting, te lo ricordi, io e te abbiamo litigato. Abbiamo litigato anche dopo Capodanno, me la sono presa più con te che con tutti. Ti ho detto di andare in casetta senza nemmeno guardarti in faccia. Se me la prendo così e discuto con te, è perché penso che ci sia tanto bene e voglio che quel bene esca».

In fondo è questa una delle missioni principali del programma, che si pone sempre di più non solo come trampolino di lancio per un futuro di successo, ma soprattutto come un racconto di formazione in cui tutti possono rispecchiarsi e attingere per il proprio quotidiano.

Le squadre del Serale

Ora però si apre un nuovo libro, quello del Serale e la sfida diventa ancora più elettrizzante: tre squadre capitanate da due professori (uno di canto e uno di ballo) porteranno i loro talenti in sfida su un enorme repertorio continuamente aggiornato.

Lorella Cuccarini e Emanuel Lo

Angelina - canto

È figlia di Mango. Dopo la morte del padre si è trasferita a Milano anche per coltivare la sua passione e mostrare a tutti oggi il suo enorme talento.

Cricca - canto

Romagnolo, è stato eliminato ed è rientrato come sfidante dopo i provvedimenti di Capodanno. È nata una simpatia con Isobel.

Maddalena - ballo

La sua personalità è magnetica, dentro e fuori la casetta. La maestra Celentano l’ha sempre seguita con attenzione. Ha ballato in un video di Aka 7even.

Megan - ballo

È cresciuta in una famiglia che non ha compreso da subito il suo sogno: studiare danza è per lei molto importante. Balla nel video di “Tribale” di Elodie.

NDG - canto

Nel 2020 la sua “Panamera” gli ha fatto conquistare il Disco d’oro, ma da quel seme non è nato niente. Oggi questa ottima penna rap e trap cerca la sua rivincita.

Samu - ballo

Cresciuto a Monreale (PA), da bambino è stato ballerino al Serale a supporto degli allievi. Sarà anche nel film “Stranizza d’amuri”, l’esordio da regista di Giuseppe Fiorello.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Aaron - canto

Non fatevi ingannare dai lunghi capelli biondi da vichingo (così viene chiamato dai fan) o dalla sua calda voce rock: è un ragazzo molto sensibile.

Gianmarco - ballo

È cresciuto più di tutti in questi mesi sotto la guida di Alessandra Celentano. Ha avuto una tenera storia con Megan.

Isobel - ballo

Snodata, versatile negli stili e molto simpatica: la giovanissima australiana è una vera fuoriclasse.

Piccolo G - canto

Occhi truccati, stile alla Freddie Mercury, fa rap ma canta anche in modo abile e preciso: un mix unico. È stato spesso messo alla prova dal suo prof Rudy Zerbi.

Ramon - ballo

Sì è presentato come un tipo timido, ma si è fatto conoscere poi per la sua spavalderia. L’ineccepibile danzatore classico è un po’ il papà di tutti in casetta.

Arisa e Raimondo Todaro

Alessio - ballo

Dopo aver perso una sfida d’ingresso la scorsa edizione, è tornato in corsa a fine gennaio più forte, con le insicurezze tipiche della sua età.

Federica - canto

Forgiata alla disciplina dalla boxe, è uno dei talenti più apprezzati dai professori nonostante non abbia mai studiato canto. Ha un forte legame con Piccolo G.

Mattia - ballo

Eliminato a un passo dal Serale nel 2022, ha avuto una nuova opportunità. Il campione di latino-americano ballerà con una ex allieva che vivrà in casetta.

Wax - canto

Una testa calda così non si era mai vista, dalla sua ha la genialità e la sfacciataggine che serve. Ha un misterioso graffio sotto l’occhio che pare non guarire mai.

La giuria

Puntata dopo puntata, di fronte a una giuria formata da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, dovranno convincere tutti di meritare quel palco con le loro esibizioni. Attraverso le eliminazioni, si arriverà a stringere sempre di più il cerchio fino alla vittoria finale.

Al Serale vedrete Benedetta, una ragazza dal carattere forte ma ferma da tre anni per un brutto infortunio: per la prima volta una concorrente eliminata sarà subito considerata professionista. Ballerà infatti con Mattia Zenzola, specializzato in balli latino-americani: staranno insieme in casetta (le misure anticontagio sono ancora molto alte nella trasmissione) e si potranno così esibire in passi a due a contatto e non divisi da pannelli in plexiglass. Ogni alunno ha una piccola o grande storia da raccontare e non vede l’ora di farsi conoscere dal grande pubblico.