“Amici 22, il Serale”: i quattro finalisti. Cosa è successo nella puntata del 6 maggio

Il meccanismo della semifinale del 6 maggio è lievemente diverso dal solito. Ogni sfida viene inaugurata non dai giudici con un gioco, ma con un'esibizione di repertorio dei ragazzi. In sintesi, uno dei ragazzi di ogni squadra viene giudicato per una esibizione e chi vince ha il "boccino". Il boccino permette ai professori di appartenenza di decidere chi si esibisce e contro chi. Le partite coinvolgono sempre tutte e tre le squadre. I ragazzi vincitori della partita (e di ogni partita) vengono candidati a un posto in finale.

Isobel, Angelina e Mattia si sfidano per la prima partita e la spunta Isobel, quindi la squadra Zerbi Celentano ha deciso chi si è esibito e contro chi. Per chiarezza, i concorrenti rimasti sono sei: Isobel e Aaron per la squadra Zerbi Celentano, Angelina e Maddalena per la squadra Cuccarini Lo, Mattia e Wax per la squadra Arisa Todaro. La prima partita viene vinta dalla squadra Zerbi Celentano. Quindi Isobel e Aaron si confrontano per decidere chi è il primo finalista. La prima finalista è Isobel.

Il boccino della seconda partita viene conquistato dalla squadra Arisa Todaro. La vittoria è loro. Tra Wax e Mattia, il secondo finalista è Mattia. La terza partita viene gestita dalla squadra Cuccarini Lo. La vittoria è loro: tra Angelina e Maddalena, va in finale Angelina.

Rimangono Maddalena, Wax e Aaron. Due di loro devono uscire dal programma. In una nuova tornata di esibizioni, viene eliminata Maddalena e poi Aaron. Wax è il quarto finalista. I finalisti che si contenderanno la vittoria alla finale di Amici 22 sono Isobel, Mattia, Angelina e Wax.

Nella puntata, l'ospite comico è Enrico Brignano, mentre si sono esibiti Arisa (per cantare il singolo "Non andare via") e Il Volo (con un medley di loro successi, per lo show in Arena di Verona che andrà in onda su Canale 5. Il guanto di sfida prof finale viene vinto da Lorella Cuccarini e Emanuel Lo.