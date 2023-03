Amici 22, il Serale: i tre giudici sono ufficiali

Chi giudicherà gli artisti in gara quest'anno per la vittoria del talent? Ecco i nomi Alessandro Alicandri







L'annuncio è ufficiale ed è arrivato nella serata dell'8 marzo. I tre giudici di Amici 21, il Serale, sono Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Sono tutti nomi inediti nel ruolo di giudice del Serale, ma sono tutti vicini al talent. Cristiano Malgioglio, presenza fissa a “Tale e quale show” dal 2021, è stato ospite del pomeridiano lo scorso 6 novembre, così come Michele Bravi, cantante nato a X Factor ma che in molte occasioni è stato ospite e supporter a Amici, sarà presente per offrire le sue opinioni in merito alle esibizioni. Chiude il terzetto Giuseppe Giofrè, talento nato a Amici ma che ha trovato all'estero la strada per il successo internazionale come ballerino professionista nei più grandi show musicali degli ultimi anni. Anche lui è stato presente come giudice esterno lo scorso settembre.